Sälj- och kundsupportmedarbetare till Kamux i Upplands Väsby
Kamux AB / Kundservicejobb / Upplands Väsby Visa alla kundservicejobb i Upplands Väsby
2025-10-13
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kamux AB i Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Som sälj- och kundsupportmedarbetare hos Kamux får du en central funktion där du stöttar sälj- och inköpsteamet, samtidigt som du är en viktig del av kundens upplevelse. Rollen passar dig som är lösningsorienterad, har god administrativ förmåga och uppskattar att arbeta i ett högt tempo där kvalitet och kundfokus står i centrum.
Att jobba som Sälj- och kundsupportmedarbetare
Som sälj- och kundsupportmedarbetare är du en viktig länk mellan våra interna funktioner och våra kunder. Du jobbar både med support till sälj- och inköpsteamet samt med att säkerställa en högkvalitativ kundupplevelse före, under och efter bilaffären.
Du rapporterar till Business Controller och arbetar tätt med övriga funktioner i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leadshantering
• First line-support via telefon, chatt och mail
• Ge intern säljsupport via ärendehanteringssystem och administrera bilaffären
• Följa upp billeveranser och kommunicera med leverantörer
• Ansvara för hantering av kundomdömen på t.ex. Google, Trustpilot och sociala medier
• Stötta i utbildning inom chatt och kundkommunikation
• Posthantering (digital och fysisk), intern kommunikation och övriga administrativa uppgifter
• Säkerställa att företagets processer och riktlinjer följs
• Arbeta aktivt för att uppnå företagets mål inom kundnöjdhet (t.ex. NPS)
Att jobba på Kamux
Vi är inte bara ett stort, börsnoterat företag - vi är en familj som värderar våra medarbetare högt. Hos Kamux investerar vi i dig genom omfattande utbildning och coaching, vilket ger dig de bästa förutsättningarna att nå dina mål. Vi brinner för att
hjälpa våra kunder att hitta den perfekta bilen för deras behov och skapa en trygg och nöjd kundupplevelse. Därför är din passion för kundnöjdhet avgörande.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot service, administration eller försäljning. Du har tidigare erfarenhet av kundservice och/eller försäljning, och det är meriterande om du har arbetat inom bilbranschen. Du är kommunikativ, serviceinriktad och trivs i en samordnande roll där du håller ihop flödet och ser till att både kunder och kollegor får den hjälp de behöver.
Du har god datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem. Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad, och du arbetar proaktivt för att hitta bästa möjliga lösningar. B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav.
Bli en del av Kamux - Ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, senast den 10e november. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänligen notera att vi enbart tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Business Controller Richard Alm, richard.alm@kamux.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamux AB
(org.nr 556897-5725), http://kamux.se Kontakt
Richard Alm richard.alm@kamux.se Jobbnummer
9554759