Sälj Telenor till företag - B2B-säljare till Gärdet, Stockholm
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-29
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Vill du representera ett av Sveriges starkaste varumärken och få ordentligt betalt för det du presterar? Innovative Sales växer och söker fler B2B-säljare till vår företagsavdelning för Telenor.
Din roll: Du arbetar med både varma och kalla kunder, kartlägger deras behov och paketerar skräddarsydda lösningar ur Telenors produktportfölj. Tillsammans med teamet driver ni gemensamma budgetar och individuella mål.
Vad vi erbjuder:
Hög garantilön + attraktiva provisioner och bonusar utan tak (snittlön 60 000 kr)
Telenor – ett välkänt varumärke som gör det lättare att lyckas
Arbete med både varma leads och nya kalla kontakter
En tydlig intern karriärväg mot Account Manager och mer komplexa roller
Daglig coachning, interna och externa utbildningar samt moderna lokaler på Gärdet med events
Vi söker dig som: har minst 3 månaders säljerfarenhet, vill tjäna pengar utan tak, är resultatdriven och vill växa mot Account Manager – samt talar och skriver flytande svenska.
Plats: Gärdet, Stockholm · Heltid, mån–fre 08:30–17:30 (fre 16:30) Frågor? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment – Emma.a@innovativesales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8141909-2120994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
10014901