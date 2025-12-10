Sälj pensionärsbemanning med resultatlön i Kalmar
Dina arbetsuppgifter
Känns det som att din 8-16-anställning håller dig fast i ett ekorrhjul?
Vill du själv bestämma över din tid, din inkomst och din framtid?
Hos GOveteran söker vi nu fler säljare som vill ta steget till något större.
Du börjar som säljare med tydligt ansvar för ditt område. När du når dina mål öppnas möjligheten att själv äga och driva ditt distrikt som partner - med full frihet och kontroll.
Dina arbetsuppgifter blir att:
Kontakta och utveckla nya kunder
Rekrytera och matcha veteraner till rätt uppdrag
Bygga långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare
Driva affärer från första möte till avslut
Ta ansvar för att växa ditt område steg för steg
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs med frihet under ansvar
Motiveras av att arbeta på resultatlön
Är social och bra på att bygga relationer
Har en entreprenöriell drivkraft och vill växa mot att bli din egen företagare
Har förmåga att både sälja in uppdrag och rekrytera rätt personer till teamet
Ersättning
Resultatlön - du styr själv din inkomst.
Vid måluppfyllnad får du möjlighet att ta nästa steg och själv äga ditt distrikt som partner.
Vi erbjuder dig
Ett starkt varumärke och ett beprövat koncept inom seniorbemanning
Frihet att lägga upp arbetet på ditt sätt
Stöd och verktyg från huvudkontoret
Så ansöker du
Livet är för kort för att jobba bort 40 år i ekorrhjulet.
Är du redo att ta ditt arbetsliv till nästa nivå? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
