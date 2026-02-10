Sälj/Lagerpersonal till stenbutiken i Halmstad
2026-02-10
Vill du bli en i Flisby gänget? Våren närmar sig och vi behöver förstärka butiken i Halmstad med sälj- & lagerpersonal under säsongen.
Hos Flisby får du möjlighet att arbeta med ett starkt och välkänt varumärke och med roliga, trevliga och engagerade medarbetare. Vi söker dig som drivs av entreprenörskap, resultatfokus och är en fena på att skapa långsiktiga relationer. Drivs du av att göra det lilla extra och uppskattar varierade arbetsuppgifter är detta något för dig. Här arbetar du tätt tillsammans med medarbetarna i butiken där ni bildar ett sammansvetsat team som hjälper våra kunder på vägen till deras drömträdgård.
Våra kunder är viktiga för oss och där kommer du att spela en stor roll. Vi har ett brett sortiment och det är ofta omfattande projekt som våra kunder ställs inför. Därför är det viktigt att hjälpa och guida kunden att välja rätt produkt till just deras projekt. Du kommer också att dagligen plocka order som innebär att köra truck och en del tunga lyft. I tjänsten ingår också att lasta och lossa bilar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarområden:
• Sälja sten till våra kunder; anläggare och privatkunder, och räkna ut hur mycket sten som går åt.
• Packa, lasta order
• Optimera och boka frakter
• Lossa och lasta lastbilar och hantera lager
• Optimera flöden på lagret
Timlön enligt kollektivavtal.
Tjänsten är från februari/mars - augusti 2026 med möjlighet till förlängning. Flisbys försäljning är säsongsbetonad och det krävs en större insats på sommarhalvåret.
Kvalifikationer och personlighet
Du har arbetat i butik och lager i minst 3-5 år, gärna i byggmaterialhandeln eller liknande. Eller du kommer kanske från bygg- eller stenläggningsbranschen som egen företagare och vill ta en annan inriktning i karriären. Du ska kunna arbeta i Microsoft Office (excel, word) på en basnivå och är inte vara rädd för att lära dig mer. Meriterande är om du arbetat i Visma.net ERP system. Du har lätt för att kommunicera och uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skrift. Körkort är ett krav (truckkörning).
Utmärkande för din personlighet är att du är driven, ansvarstagande, affärsintresserad och sälj- & kundfokuserad. Du har lätt för att skapa och underhålla långsiktiga relationer och finner dig väl i en miljö som karaktäriseras av högt tempo, snabba beslut och där du kan ta tag i både högt och lågt för att hitta lösningar. Du har lätt för att samarbeta, är prestigelös och ödmjuk samtidigt.
Är du intresserad och stämmer in på profilen vill vi gärna att du skickar in ett personligt brev och CV där du beskriver dina erfarenheter och kompetenser inom ovanstående områden. Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du välkommen att kontakta Vicky Strömbom på nr 0761 - 65 88 51 eller halmstad@flisby.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flisby AB
(org.nr 556158-5000), http://www.flisby.se
Kappgatan 31
302 59 HALMSTAD
Halmstad Jobbnummer
9733010