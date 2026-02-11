Sälj i alla områden - bli mäklare i premiumsegment hos Brickhub!
Academic Work Sweden AB / Fastighetsmäklarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsmäklarjobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med bostäder i premiumsegmentet och ge dina kunder en upplevelse utöver det vanliga? Brickhub söker nu förstärkning till sitt kontor i Göteborg och söker nu säljdrivna och ambitiös mäklare som vill vara med och forma framtidens mäklarbyrå, med fokus på kvalitet, exklusivitet och kundupplevelse i världsklass.
OM TJÄNSTEN
Som mäklare hos dem kommer du att spela en central roll i deras affärsutveckling. Du ansvarar för hela processen från första kundkontakt till avslutad affär, med stor frihet att forma ditt arbete över flera områden och med olika typer av bostäder. Här får du möjlighet att driva din egen affär, utvecklas kontinuerligt och skapa långsiktigt värde för både kund, bolag och dig själv.
De erbjuder en bredare möjlighet att sälja, inte bara ett begränsat område där priset blir den enda konkurrensfaktorn. Hos dem handlar det om att vara lönsam för alla parter. Du får friheten att arbeta affärsdrivet, ta initiativ, och vara en del av ett mindre team med hög effektivitet. Rollen passar dig som vill utvecklas, ta ansvar och kanske även axla en ledande roll i framtiden.
Du erbjuds
• En exklusiv plattform för mäklare som vill arbeta med premiumsegmentet
• Möjlighet att växa i takt med bolagets expansion
• Stöttning från erfarna grundare med bakgrund från marknadsledande aktörer
• En kultur som genomsyras av energi, passion och stark gemenskap
• Frihet att påverka och ansvar att leverera
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
• Driva exklusiva bostadsförsäljningar med högsta servicegrad
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
• Proaktivt bygga ditt nätverk inom premiumsegmentet
• Marknadsföra objekt på ett attraktivt sätt
• Representera Brickhub med stil, skärpa och fingertoppskänsla
VI SÖKER DIG SOM
• Är registrerad fastighetsmäklare
• Har ett starkt säljdriv och ett öga för detaljer
• Trivs med högt tempo och höga förväntningar
• Har en entreprenöriell inställning och vill vara med och bygga något stort
• Brinner för att ge kunder en upplevelse utöver det vanliga
Det är meriterande om du har
• Dokumenterad framgång inom mäkleri
• Brett nätverk inom fastighetsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Affärsmässig
• Relationsskapande
• Självgående
• Kreativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Gå gärna in på Brickhubs hemsida här för att ta del av deras objekt de har ute nu! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9736483