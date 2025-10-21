Sales- / Office Coordinator till familjärt och spännande företag
2025-10-21
Sales- / Office Coordinator till familjärt och spännande företag - Helsingborg
Är du positiv, självständig och lösningsorienterad? Är du beredd att göra det lilla extra för att ge bra service och säkerställa hög kvalitet? Vill du ha en bred och omväxlande roll med eget ansvar i ett familjärt team med stark sammanhållning? Då ska du läsa vidare! Vår kund söker nu en Sales- / Office Coordinator. Du blir del av ett expansivt och nytänkande företag som är måna om sina medarbetare.
Tjänsten som Sales- / Office Coordinator är en omväxlande roll där du ansvarar för bland annat kontors- och projektkoordinering. Du driver olika interna projekt och följer upp för att säkerställa hög kvalitet och tidshållning i projekten, du har också en bred administrativ stödfunktion mot säljavdelningen. Du är en viktig del i organisationen och stöttar ledningen (bland annat VD och Säljchef) i olika projekt - alltid redo att rycka in där det behövs. Här finns goda utvecklingsmöjligheter för dig med rätt driv och engagemang!
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Stötta ledningen inom bl.a. planering och rapportering
Fungera som stöd för säljavdelningen
Driva och följa upp interna projekt med fokus på kvalitet
Kontorskoordination
Din Profil:
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, administration eller kontorskoordination. Det är en fördel om du har arbetat i en liknande roll med breda arbetsuppgifter på ett mindre företag.
Du har god administrativ förmåga och kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du är väl bekant med Office-paketet och har vana av att arbeta i affärssystem. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Som person är du kommunikativ, strukturerad och noggrann och trivs i en roll med både självständigt ansvar och samarbete. Du är lösningsorienterad, flexibel och prestigelös och är beredd att hugga i där det behövs.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering i Helsingborg. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan via länken snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam, på 0733-76 39 88.
