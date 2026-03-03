Sales Team Leader till företag i Malmö!
2026-03-03
Vi söker nu en Sales Team Leader som vill ta ett helhetsansvar. Det här är rollen för dig som trivs i skärningspunkten mellan strategi och operativt genomförande , där du driver tillväxt, utvecklar kundrelationer och samtidigt coachar andra mot tydliga mål. Har du ett starkt affärsfokus, arbetar strukturerat och ser värdet i att kombinera analys med ett närvarande ledarskap? Då välkomnar vi din ansökan.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Rollen som Sales Team Leader är en central nyckelfunktion med ett övergripande ansvar för både affärsutveckling och operativt ledarskap. Rollen omfattar såväl strategisk styrning som daglig uppföljning, med fokus på lönsamhet, struktur och hållbar tillväxt.
Tjänsten innebär ett datadrivet arbetssätt där analys av marginaler, KPI:er och prestation är en naturlig del av vardagen. Genom att använda relevanta analysverktyg och etablera tydliga processer säkerställs kvalitet i affären och effektivitet i genomförandet. Rollen kräver förmåga att hantera komplexa kundprocesser och att agera stabil affärspartner i strategiska dialoger.
Som Sales Team Leader kombineras det kommersiella ansvaret för verksamhetens mest centrala och komplexa avtal med ett operativt personalansvar. Uppdraget innefattar att leda, coacha och utveckla teamet samt att skapa rätt förutsättningar för prestation och måluppfyllelse. Arbetet bedrivs utifrån ett helikopterperspektiv där nationella kundbehov möts genom samordning, affärsmässighet och ett strukturerat ledarskap.
Du erbjuds
Fast lön med ett attraktivt bonusupplägg
Tydlig onboarding och intern utbildning för att ge rätt förutsättningar, samt kontinuerlig kompetensutveckling
Goda karriärmöjligheter i en verksamhet med stark och expansiv utveckling
En högpresterande miljö som präglas av samarbete, trivsel och gemenskap - där framgångar firasDina arbetsuppgifter
I rollen som Sales Team Leader kombinerar du strategiskt ledarskap med operativt arbete. Du ansvarar för en betydande kundportfölj med fokus på kunder med verksamhet i flera regioner. Du arbetar målfokuserat med nyckeltal och försäljning i en föränderlig miljö där struktur, tempo och engagemang är en naturlig del av vardagen. Som Sales Team Leader förväntas du ta ansvar, driva ditt område självständigt och inspirera genom att vara en förebild, både i ditt sätt att leda och i ditt sätt att arbeta med kunder!
Dina arbetsuppgifter kommer att variera, men i huvudsak innebär rollen:
Ledarskap: Du har personalansvar för åtta medarbetare. Ditt fokus ligger på att coacha teamet i operativa frågor, följa upp KPI:er och säkerställa att teamet tillsammans når uppsatta mål.
Strategisk försäljning: Du driver och utvecklar affärer genom att förhandla, bredda och fördjupa samarbeten i din egen portfölj av komplexa kunder på nationell och regional nivå.
Analys & Uppföljning: Du arbetar aktivt med att analysera kundernas behov, räkna på marginaler och ta fram beslutsunderlag som driver teamets tillväxt. Du trivs med att använda digitala verktyg för att skapa tydliga rapporter och följa upp prestationer.
Vi söker dig som
Du har några års arbetslivserfarenhet inom försäljning och strategier, där du arbetat med hela säljcykeln. Exempelvis i en roll som account manager eller customer succés manager. Men där du fortfarande har mer att lära, speciellt kring de strategiska delarna
Flytande i det svenska språket, då det förekommer i det dagliga arbetet
God dator och systemförståelse, där du tidigare arbetat i CRM-system
Trivs att arbeta mot uppsatta mål och KPI:er
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av en liknande bransch, så som brandskydd eller riskhantering
Arbetslivserfarenhet av avtalsförhandling
Tidigare erfarenhet inom ledarskap
Erfarenhet specifikt av PowerBI, Get Accept, Upsales, Sales Force och Excel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Omfattning
