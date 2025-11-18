Sales Team Lead till ett säkerhetsbolag Malmö!
Är du den som får ett säljteam att växa, prestera samtidigt som ni firar framgångarna längst vägen? Som Sales Team Lead får du leda, coacha och driva säljteamet samtidigt som du själv är delaktig i säljarbetet och leder med exempel. Här blir du en förebild som skapar engagemang, energi och resultat, och som ser till att varje individ kan nå sin fulla potential. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en marknadsledande aktör som fokuserar på att minimera risker och säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för sina kunder i hela Norden. De vet att olyckor kan få förödande konsekvenser, och deras expertis handlar om att förhindra dessa , eller snabbt hantera dem om de inträffar.
Men med rätt skydd går det att undvika eller snabbt hanteras om det inträffar. På företaget arbetar erfarna och kunniga medarbetare som är specialiserade på att minimera risker inom olika verksamheter och lokaler. Genom högkvalitativ rådgivning, utbildning, skyddsprodukter och service, hjälper de företag och organisationer att skapa en trygg arbetsmiljö för sina medarbetare och skydda sina tillgångar.
Dina arbetsuppgifter
Som Sales Team Lead har du en central roll i att leda, utveckla och driva säljteamet mot uppsatta mål. Du värnar om inkludering, ansvar och tydlighet och leder genom att visa vägen. Du är närvarande i vardagen, coachar aktivt och skapar engagemang i teamet. Du tror på att människor presterar som bäst när de känner stöd, förtroende och får tydlig återkoppling, men också när framgångar firas och energin i teamet får ta plats.
Du medlyssnar, följer upp, håller 1:1-samtal och ser till att säljarna har rätt förutsättningar för att nå sina mål. Rollen kombinerar coachning, teamutveckling och egen försäljning, där du fungerar som ett föredöme både i kunddialog och resultat. Du ser helheten, prioriterar snabbt när läget förändras och vågar agera när hinder uppstår.
I rollen utgår du från deras kontor i centrala Malmö där teamet består av elva personer fördelade på tre olika inriktningar. Här finns en blandning av både juniora och mer erfarna säljare, vilket gör att du behöver anpassa ditt ledarskap efter varje individ. Du arbetar målfokuserat med nyckeltal och försäljning i en föränderlig miljö där struktur, tempo och engagemang är en naturlig del av vardagen. Som Sales Team Lead förväntas du ta ansvar, driva ditt område självständigt och inspirera genom att vara en förebild, både i ditt sätt att leda och i ditt sätt att sälja!
I rollen kommer du bland annat att:
• Coacha, följa upp och utveckla säljare i det dagliga arbetet genom aktiv närvaro, feedback och utbildningar
• Säkerställa att säljprocessen efterlevs och att prestation och kvalitet i kunddialogen håller hög nivå
• Leda veckomöten, individuella samtal och workshops med fokus på prestation, motivation och lärande
• Driva egen försäljning mot nya och befintliga kunder och fungera som en förebild i säljarbetet
• Samarbeta nära ledningen och andra team för att utveckla processer, rutiner och arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant arbetslivserfarenhet av B2B-försäljning
• Har erfarenhet av att leda eller coacha ett säljteam, alternativt har haft en ledande roll med ansvar för försäljningsresultat
• Har en stark vilja och ett genuint intresse av att se dina medarbetare utvecklas, växa och nå sina mål
• Har god förståelse för hela säljprocessen och trivs med att vara nära både kund och team
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift
• Har god vana och systemförståelse, där du tidigare arbetat i CRM-system
Meriterande
• Har erfarenhet av brandskydd, säkerhet eller närliggande bransch
• Har arbetat i ett tillväxtbolag eller en organisation i förändring
• Har erfarenhet av att driva utbildnings- eller förbättringsinitiativ inom sälj
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Affärsinriktad och resultatorienterad
• Självgående och ansvarstagande
• Hög samarbetsförmåga
• Inspirerande och kommunikativ, med ett ledarskap som bygger på tydlighet, delaktighet och förtroende
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
