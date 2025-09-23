Sales Support / Office Coordinator till familjärt och spännande företag
Sales Support / Office Coordinator till familjärt och spännande företag - Helsingborg
Är du positiv, serviceminded och älskar att ge kunderna det lilla extra? Vill du ha en bred och omväxlande roll med eget ansvar i ett familjärt team med stark sammanhållning? Då ska du läsa vidare! Vår kund söker nu en Sales- / Office Coordinator. Du blir del av ett expansivt och nytänkande företag som är måna om sina medarbetare.
I rollen som Sales- / Office Coordinator tar du emot och hanterar kundförfrågningar via telefon, mejl och hemsida. Du ger kunderna produktinformation och hjälper till att lösa problem med ett leende. Du skriver offerter, hanterar och dokumenterar ordrar samt följer upp dessa. Du agerar i en bred supportroll mot säljare och säljledning och hjälper till med diverse sälj- och marknadsaktiviteter och t.ex. stöd vid mässor. I rollen ingår även allmänna kontorsgöromål såsom posthantering, inköp, koordinering av interna projekt och enklare ekonomiadministration.
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Ta emot och hantera kundförfrågningar via telefon, mejl och hemsida
Skriva offerter, hantera ordrar, dokumentera och följa upp
Kundkontakt - ge produktinformation och lösa problem i samråd med andra avdelningar
Registrera och uppdatera kunddata
Ge support till säljare och säljledning (marknadsinformation och säljmaterial, bokningar och koordinering och stöd vid sälj- och marknadsaktiviteter)
Hantera post, köpa in kontorsmaterial och andra praktiska kontorsgöromål
Ta emot besökare och organisera möten
Koordinera mindre interna projekt (t.ex. event, personalaktiviteter)
Sköta kontakten med leverantörer och servicepartner (t.ex. IT, städ, telefoni)
Viss ekonomiadministration
Din Profil:
Vi söker dig som har erfarenhet som Sales Support, Innesäljare, Kundsupport eller liknande. Det är en fördel om du har arbetat i en liknande roll med breda arbetsuppgifter på ett mindre företag. vidare har du arbetat med och tycker om att hantera kunder och att ge service. Det krävs att du har god förståelse för försäljning, och det är ett plus om du har erfarenhet av arbete inom B2B-försäljning, e-handel, logistik eller inköp.
Du har god administrativ förmåga och kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du är en van datoranvändare med goda kunskaper i Office-paketet. Flytande svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i ytterligare språk (t.ex. tyska eller franska) är meriterande.
Som person är du positiv, strukturerad och noggrann och trivs i en roll med både självständigt ansvar och samarbete. Du är kommunikativ och kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Du är lösningsorienterad, flexibel och prestigelös och är beredd att hugga i där det behövs. Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering i Helsingborg. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och du är välkommen att skicka in din ansökan via länken snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam, på 0733-76 39 88.
