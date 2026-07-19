Sales Responsible Europe - Fergas
Skill Kompetenspartner AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-07-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa nästa tillväxtfas för Fergas?
Fergas har en stark teknisk grund, långvariga kundrelationer och höga ambitioner för framtiden. Nu söker vi en affärsdriven och entreprenöriell Sales Responsible Europe som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt.
Det här är inte en traditionell säljroll. Du får ett tydligt affärsansvar, stort mandat och möjlighet att påverka hur vi utvecklar vår europeiska verksamhet. Du kommer att driva strategiskt viktiga affärer från första kundkontakt till avtal och överlämning till genomförandeorganisationen – och vara en central del av hur Fergas växer de kommande åren.
Om rollen
Som Sales Responsible Europe ansvarar du för att utveckla affärer och vinna nya kontrakt inom utvalda marknader och produktområden i Europa. Du arbetar nära kunder, kollegor och externa partners för att identifiera möjligheter, bygga relationer och driva komplexa affärsprocesser i mål.
Du kommer att
Utveckla nya affärsmöjligheter och skapa långsiktig tillväxt.
Ansvara för hela försäljningsprocessen – från första kontakt till signerat avtal.
Leda anbuds- och offertarbete.
Driva kommersiella och avtalsmässiga förhandlingar.
Samordna tvärfunktionella team genom hela säljprocessen.
Ansvara för försäljningsbudget, prognoser och uppföljning.
Bidra till och omsätta bolagets affärsplan i konkreta aktiviteter och resultat.
Utveckla arbetssätt, processer och verktyg som stärker vår konkurrenskraft.
Representera Fergas på marknaden och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar ett starkt affärsdriv med förmågan att bygga förtroende och skapa resultat över tid. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, fatta beslut och driva utveckling framåt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har
Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning.
Dokumenterad framgång inom produkt- eller lösningsförsäljning.
Erfarenhet av försäljningsprocesser, anbud och avtalsförhandlingar.
Förmåga att hantera flera parallella affärer och prioritera rätt.
Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt.
Erfarenhet av att samarbeta med teknik-, produktions- och projektorganisationer.
Ett genuint intresse för att utveckla både affärer och arbetssätt.
Vi ser gärna att du är van att arbeta internationellt och känner dig bekväm med att resa regelbundet inom Europa.
Språk
Flytande engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i svenska.
Ytterligare europeiska språk är meriterande.
Varför Fergas?
Hos oss får du möjlighet att kombinera entreprenörskap med stabil industriell kompetens. Du blir en del av ett företag där beslutsvägarna är korta, ambitionerna höga och där du har möjlighet att göra verklig skillnad.
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka bolagets framtida tillväxt.
Nära samarbete med ledning och ägare.
Internationell exponering och spännande kunddialoger.
En kultur som präglas av engagemang, kompetens och samarbete.
Chansen att vara med och bygga nästa kapitel i Fergas utveckling.
Om företaget Fergas Group är en verkstadskoncern med huvudkontor i Linköping. Vi har produktionsenheter i Sverige, Kina, USA och Italien samt säljkontor i USA och Indien. Koncernen omsätter cirka 25 MEUR och har ca 150 anställda globalt. Företaget utvecklar, producerar och säljer fläktar och fläktsystem till en lång rad olika applikationer som t ex ventilation och uppvärmning, vitvaror, bilindustrin och detta under devisen "Your Global Partner in Air Moving Solutions". Visionen är att göra våra kunder framgångsrika genom att följa med dem till de marknader där de gör sina globala affärer.
Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar vi med Skill. Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan!
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lena Johansson 013-473 20 63 alt lena.johansson@skill.se
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vill du vara med och skapa framtidens affärer tillsammans med oss? Då ser vi fram emot att höra från dig.
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7838568-2106562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10006112