Sales Representive inom företagsförsäkring till Söderberg & Partners
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och målmedveten person med en passion för försäljning och kundrelationer? Vill du vara en del av ett framgångsrikt team och ge strategisk rådgivning via marknadens ledande rådgivningstjänst. Vi söker nu en drivna Sales Representive till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Borås.
OM TJÄNSTEN
Söderberg & Partners lanserade 2024 marknadens ledande rådgivningstjänst Modern Rådgivning, vilken ger svenska företag ett bättre skydd för sin resultat- och balansräkning. Genom digitalisering och effektivisering får Söderberg & Partners företagskunder ta del av ett mycket starkt försäkringsskydd till konkurrenskraftigt pris.
För dig som Sales Representive får du tillgång till marknadens bästa erbjudande i segmentet och genom digitala verktyg får du hjälp med kundhantering, upphandling och prospektering. Du har även tillgång till utbyggda supporttjänster inom administration, underwriting, avtals, -och skadejuridik.
Utöver företagsförsäkring får kunderna via våra kollegor även ta del av Söderberg & Partners erbjudande inom liv- och pensionsförsäkring, kapitalförvaltning, bolån och privatförsäkring.
Som Sales Representive hos oss får du möjlighet att arbeta med ett brett utbud av försäkringsprodukter som riktar sig till företag.
Citat från en befintlig Sales Representive:
"Jag upplever rollen om väldigt stimulerande, jag både breddar min försäkringskunskap samtidigt som jag växer som säljare bland allt duktigt folk man har runt omkring sig.
Utmaningen är att boka nya möten för att fylla kalendern, men när man har första mötet så är det ganska lätt. I de flesta fall kan man presentera något väldigt bra för kunderna, både i villkor, service och premie"
Du erbjuds
Du får tillgång till en omfattande introduktion och löpande utbildningar, samt möjligheten att utvecklas i en företagskultur präglad av entreprenörskap och höga ambitioner. Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag och rabatter på försäkringar samt bonus.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att proaktivt identifiera och attrahera nya företagskunder, bygga långsiktiga relationer och erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar. Det är en säljdrivande roll med fokus på aktiv kundbearbetning och nätverksbyggande.
• Aktivt söka och kontakta nya företagskunder via kalla samtal dvs framförallt nya kunder
• Identifiera kundens behov och rekommendera skräddarsydda försäkringslösningar
• Följa upp och hantera offerter, avtal och försäljningsprocesser
• Presentera och sälja in skräddarsydda försäkringslösningar för företag
• Utveckla och underhålla långsiktiga kundrelationer
• Hålla dig uppdaterad om branschnyheter och försäkringsprodukter för att säkerställa att kunderna alltid får den bästa servicen
VI SÖKER DIG SOM
• Har god erfarenhet av innesälj där du har använt telefon som ditt främsta verktyg
• Förmåga att genomföra behovsanalyser
• Motiveras av att arbeta mot tydliga mål och tar ansvar för att uppnå resultat
• Är kommunikativ och har en god förmåga att skapa förtroende hos kunder
• Har en positiv inställning och ser möjligheter i varje utmaning
• Svenska i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från B2B inom försäkring eller finans
För att lyckas i rollen ser vi att:
Du har lätt att motivera dig själv och en inre vilja att utvecklas. Organisationen är dynamisk och präglas av en vilja att sträva framåt. Du bör därav ha ett starkt resultatfokus och en förmåga att arbeta uthålligt gentemot högt uppsatta mål. Vidare trivs du i att omges av drivna och engagerade kollegor vilket skapar en härlig gemenskap och en positiv atmosfär där alla stöttar varandra.
Information gällande din ansökan:
Vi kommer genomföra UC-kontroll och begära utdrag ur belastningsregister från Polismyndigheten vid eventuell anställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9640611