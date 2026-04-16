Sales & Operations Planner - sommarjobb inom logistik och flödesplanering
OIO Väst AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-04-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en central och koordinerande roll där du får helhetsansvar över komplexa materialflöden - från ursprung till slutkund? Nu söker vi en strukturerad och driven person till ett sommaruppdrag som Sales & Operations Planner. Här får du en unik möjlighet att arbeta nära både logistik, produktion och kund, i en verksamhet som växer och utvecklas i takt med nya marknadsförutsättningar.
Om tjänstenI rollen som Sales & Operations Planner blir du en nyckelperson i ett mindre team där du arbetar för en effektiv flödesplanering nationellt och internationellt. Du har daglig kontakt med interna funktioner såsom filialer och produktion, samt externa parter som kunder, rederier och transportörer. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du fungerar som "spindeln i nätet" och säkerställer att materialflöden fungerar effektivt från start till slut.
Arbetet handlar om att planera, koordinera och följa upp transporter, ofta flera parallellt, där du behöver ligga steget före och ha god framförhållning. Du arbetar med flöden som kan variera i komplexitet, från standardiserade leveranser till mer avancerade upplägg där flera parter och hålltider behöver synkroniseras. Du hanterar även administration kopplad till transporterna, såsom uppföljning, registrering i system och fakturering.
En viktig del av rollen är att kontinuerligt optimera flödena utifrån kostnad, kapacitet och kundbehov. Du arbetar proaktivt med planering, men behöver också kunna agera snabbt vid förändringar och hitta lösningar i nära dialog med berörda parter.
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
Planera och koordinera materialflöden från ursprung till slutkund
Säkerställa leveranser enligt tidsplan och överenskomna villkor
Ha daglig kontakt med kunder, transportörer, rederier och interna funktioner
Följa upp transporter och hantera avvikelser
Administrera och registrera data i system samt hantera fakturering
Optimera flöden utifrån kostnad, kapacitet och effektivitet
Bistå med service och svar på frågor från kunder, kollegor och samarbetspartners
Vi söker dig somStuderar eller precis tagit examen och söker efter ett meriterande sommarjobb
Gärna har en bakgrund eller utbildning inom logistik, supply chain eller liknande (meriterande men inget krav)
Har en god strukturell förmåga och trivs med att arbeta organiserat
Är kommunikativ och bekväm i kontakt med både interna och externa parter
Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har god datorvana, särskilt inom Excel
Har förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter och prioritera rätt
Vi söker en person som är självgående, initiativtagande och trygg i att fatta beslut. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och där du ibland behöver driva frågor framåt snarare än att invänta svar. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och ha en god förmåga att samarbeta med olika typer av människor. Samtidigt är du noggrann och har ett öga för detaljer, utan att tappa helhetsperspektivet.
Övrig informationDetta är ett sommarjobb som sträcker sig från 8 juni till 21 augusti, totalt 10 veckor. Det finns möjlighet till fortsatt arbete på deltid under hösten, men detta kan inte garanteras. Du blir anställd av OIO och arbetar som konsult på plats hos vår kund.
Omfattning: Heltid, kontorstider 8-17 - du förväntas vara på plats varje dag
Start: 8/6
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Dino Segetalo
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9859563