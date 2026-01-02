Sales & Marketing Assistant Till Jysk Sverige
Jysk AB / Inköpar- och marknadsjobb / Burlöv Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Burlöv
2026-01-02
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jysk AB i Burlöv
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten lagspelare som älskar marknadsföring? Vill du skapa engagerande kampanjer och marknadsmaterial för JYSK Sverige och bidra till vår fortsatta framgång på en internationell marknad? Då kan detta vara ditt nästa karriärsteg!
Vi söker nu en Sales & Marketing Assistant som vill vara med och utveckla vår verksamhet i Sverige. Du kommer att rapportera till en Sales Manager som ansvarar för landets omsättning och bruttovinst.
VAD VI ERBJUDER DIG
På Sales & Expansion får du möjligheten att bli en del av ett ambitiöst team där du kan växa både professionellt och personligt. Utöver en spännande och internationell arbetsmiljö erbjuder vi:
En arbetsplats i ett internationellt företag med fokus på resultat, expansion och utveckling
En skandinavisk företagskultur med starka team och gemensamma värderingar
Goda utvecklingsmöjligheter och förstklassig praktisk utbildning
Långsiktiga karriärmöjligheter
Konkurrenskraftig lön, förmåner, pension och friskvårdsbidrag
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Inom Sales & Expansion säkerställer vi försäljning och lönsamhet för JYSK, vilket innebär att vi bevakar marknaden och implementerar marknadsaktiviteter i olika länder.
Som Sales & Marketing Assistant kommer du att:
Producera och kvalitetssäkra marknadsföringskampanjer och material
Skapa innehåll till bloggar och digitala kanaler, samt delta i SEO-relaterade uppgifter
Ta fram kampanjunderlag i vårt interna manuskript-/publiceringssystem
Säkerställa att våra marknadskoncept och riktlinjer följs
Översätta texter från engelska till svenska
Uppdatera och underhålla data i våra system
Kommunicera och samordna med butiker och andra avdelningar
Din arbetsdag kommer bestå av både återkommande uppgifter och ad hoc-uppgifter som kräver flexibilitet, planeringsförmåga och noggrannhet.
Du kan räkna med 6-8 resdagar per år i samband med utbildningar och möten på vårt huvudkontor i Danmark, samt interna möten på ditt lokala huvudkontor.
Du kommer att vara placerad på vårt huvudkontor i Arlöv, medan din Sales Manager är placerad i Danmark.
Mer om vår avdelning: Sales & Expansion
VAD DU SKA BIDRA MED
För att trivas och lyckas i rollen bör du:
Vara noggrann och vilja bli expert på dina arbetsuppgifter
Ta ansvar och ha goda kommunikationsförmågor
Vara öppen och ärlig i dina relationer med kollegor
Ha ett systematiskt, strukturerat och uthålligt arbetssätt
Kunna tala och skriva flytande på både engelska och svenska
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju - ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Commercial Sales Manager JSE, Rasmus Friis Nielsen på +4561600266
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
.
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jysk AB
(org.nr 556425-1246)
Företagsvägen 6 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Jysk Jobbnummer
9667308