Sales & Market Analyst till Kronans Apotek (vikariat)
Kronans Apotek AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-15
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Drivs du av att se helheten, vara spindeln i nätet och skapa affärsvärde genom analys? Som Sales & Market Analyst blir du en nyckelspelare som förvandlar data till insikter och insikter till kommersiell framgång - över alla kanaler och delar av vår verksamhet.
Om rollen
Som en del av vår marknadsavdelning blir du en viktig del av ett engagerat och säljdrivande team på fyra personer. Du jobbar med att planera och analysera alla aktiviteter som levereras till kund. Genom att samla in och tolka data ger du oss tydliga underlag som hjälper oss att öka försäljningen och stärka vår position på marknaden. Analyserna omfattar både TG (receptfria varor) och RX (receptbelagda varor) och syftar till att driva utveckling och förändring inom flera områden. Rollen är i hög grad tvärfunktionell och innebär ett nära samarbete med alla kommersiella delar av vår verksamhet.
I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Analysera kampanjer och kunderbjudanden, dra slutsatser utifrån resultat och ge rekommendationer och åtgärder för kommande perioder.
- Analysera omvärldsdata, trender och samband utifrån försäljningsdata, paketera insikterna med tydliga rekommendationer och kommunicera dem vidare i organisationen.
- Följa marknadsdata och Nielsen-data för att identifiera nya affärsmöjligheter.
- Analysera data från våra olika kanaler, både receptbelagda och egenvårdsprodukter, med fokus på försäljning, lojalitet och kanaleffektivitet, för att identifiera förbättringsåtgärder.
- Delta i veckovisa tvärfunktionella forum och stödja olika avdelningar med avancerade analyser av försäljning och trender, samt leverera underlag som underlättar beslut och rekommendationer.
Om anställningen
Vi erbjuder ett vikariat på heltid fram till tidigast 30/4-2026. Du välkomnas till vårt fina kontor (med en magisk utsikt och takterrass) i Stadshagen. Vi tillämpar hybridarbete, och tycker om att ses på kontoret ca tre dagar i veckan. Du rapporterar till Head of Sales, Victor Wolf.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från en liknande roll inom retail/detaljhandel. Eftersom detta är ett vikariat är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i arbetet och känna dig trygg med arbetsuppgifterna. Microsoft Excel kommer att vara ditt mest centrala verktyg, så vi ser att du har avancerade kunskaper och vana att använda programmet i ditt dagliga arbete. Då vi behöver någon på plats omgående är det meriterande om du kan börja inom kort.
För att trivas i rollen söker vi dig som brinner för att omvandla data till insikter och möjligheter, och som kan förklara dina analyser och rekommendationer på ett tydligt sätt för hela organisationen. I rollen har du många kontaktytor, så det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och tycker om att jobba med olika människor. Du trivs också i en miljö med flera parallella uppgifter, där du själv söker information och lösningar, och där du får använda din initiativförmåga fullt ut.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss, i din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
