Sales Manager till Bonnier News Region Västernorrland & Jämtland
Bonnier News AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2025-08-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bonnier News AB i Sundsvall
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla ett säljteam i en av Sveriges största mediekoncerner?
Just nu söker vi en driven Sales Manager till Västernorrland och Jämtland. Att jobba hos oss ger dig chansen att vara med och forma framtiden i en bransch som ständigt utvecklas och förändras.
Om oss:Bonnier News är Skandinaviens största aktör inom nyhetsmedia med varumärken som Dagens Nyheter, Expressen, Sundsvalls Tidning, Dagens industri, m fl. Inom Bonnier News värnar vi om det fria ordet och gör skillnad genom journalistik som når och berör många, totalt når vår journalistik över 6 miljoner läsare varje dag!
Bonnier News strävar efter att vara marknadens mest attraktiva affärspartner. Vi jobbar i en engagerad miljö med att skapa och sälja nytänkande koncept och innovativa annonslösningar. Vi arbetar med digitala kanaler och print i några av mediesveriges mest välkända varumärken.
Om rollen:I rollen som Sales Manager i Västernorrland & Jämtland leder du en försäljningsavdelning bestående av 7 erfarna säljare. Rollen ställer krav på din förmåga att leda teamet mot våra strategiska mål, både på kort- och lång sikt.
Du är ansvarig för intäkter och kostnader i din region. Som Sales Manager har du en nyckelroll i bearbetningen av den lokala- och regionala marknaden och ett stort fokus på våra kunder och partners.
Du är operativ i det dagliga arbetet och arbetar nära dina medarbetare i allt från kundmöten till olika projekt inom affärsområdet. Dina främsta arbetsuppgifterna är:
- Leda ditt team mot våra strategiska mål
- Leda, utveckla och följa upp säljarna i din region
- Utveckla Bonniers News affär i samtliga kanaler, med fokus på digitalt
- Representera Bonnier News på den lokala marknaden i din region
- Bygga långsiktiga relationer med nya- och befintliga kunder och partners
Vem är du?Vi söker dig som är en energisk ledare med erfarenhet av att driva säljteam under förändring. Du har ett tryggt och tydligt ledarskap, vågar ställa krav på din omgivning och skapar en kultur där resultat och utveckling står i fokus. Du leder ditt team med tydligt fokus mot våra strategiska mål.
Du är en närvarande ledare som är duktig på att bygga team och skapa relationer, såväl internt som externt. Som chef är du resultatinriktad, inkluderande och en god förebild.
Vi ser att du motiveras av att ständigt utveckla och förbättra affärer, rutiner och arbetssätt. Du har ett genuint affärsdriv, älskar att skapa affärer och trivs i en miljö med högt engagemang, förändring och tempo.Publiceringsdatum2025-08-16Kvalifikationer
- Relevant utbildning inom försäljning, ledarskap, ekonomi och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
- Gedigen bakgrund inom försäljning med minst 5 års erfarenhet i ledande befattning, Försäljningschef eller liknande roll.
- Erfarenhet av förändringsledning, att leda team genom omställning och driva utveckling.
- Haft personalansvar i minst 5 år.
- Haft budget- och resultatansvar i minst 5 år.
- God IT-vana och erfarenhet av CRM-system.
- Goda kunskaper i Google Sheets/Excel.
- Kunskap om lokal marknad och lokala kundrelationer i Västernorrland/Jämtland.
- B-körkort.
Meriterande:
- Erfarenhet av försäljning inom mediebranschen eller liknande områden.
- Erfarenhet av att arbeta med digitala affärer och nya medielösningar.
- Kunskaper i SalesForce och Google Workspace.
- Tidigare arbete i större organisation eller koncernstruktur.
Övrig information:Tjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en 6 månaders provanställning.
Du rapporterar till Jonas Ödén, Head of Sales Local Nord och ingår i en grupp av Sales Managers verksamma över stora delar av Sverige. Din placeringsort är Sundsvall, Badhusparken 1, 851 72 Sundsvall. Du förväntas närvara fysiskt i hela din region där resor till tex Östersund och Örnsköldsvik ingår regelbundet.Hos Bonnier News får tillgång till förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr, rabatter, fri prenumeration på våra nyheter och extra ersättning vid föräldraledighet. Vi erbjuder även en bra pensionslösning inom ITP enligt vårt kollektivavtal.Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, urval görs löpande. För att få reda på mer om vår rekryteringsprocess, klicka här!
Som Nordens största medieföretag, med verksamhet i 13 länder, hjälper vi medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster. Alla vi som jobbar här, från journalisten i norr till techutvecklaren i söder, bidrar med olika perspektiv för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och föra det fria ordet framåt. Tillsammans.
Med varumärken som Dagens Nyheter, Expressen och Dagens industri når vi miljoner läsare och användare varje dag. Genom Bonnier News Locals många titlar har vi även ett stort lokalt engagemang över hela landet - från Sydsvenskan i Skåne till Östersunds-Posten i Jämtland. Förutom detta ger vi också ut branschspecifika tidningar såsom Dagens Media, Resumé, Dagens medicin och Fastighetsnytt, och även en rad livsstilsmagasin som Damernas Värld, Sköna Hem, Teknikens Värld och Allt om Mat.
Vi har också en betydande logistik och distributionsverksamhet som vi samlar inom ramen för Bonway. Under 2024 kommer vi att nå närmare en tredjedel av alla hushåll i Sverige.
Genom att ständigt driva den digitala utvecklingen framåt når vi hela tiden längre - som medarbetare hos oss kan du påverka riktningen. Vi strävar efter att hitta talangfulla medarbetare som vidgar våra perspektiv och hjälper oss att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi hoppas att även du vill bidra till detta! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonnier News AB
(org.nr 559080-0917), https://www.bonniernews.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bonnier News Jobbnummer
9461377