Sales Manager Sweden, S-E-T-T Sport & Events Tours & Travel

S-E-T-T är en global resespecialist med huvudkontor i Förenade Arabemiraten och stark närvaro i Danmark, Tyskland och Schweiz. Nu accelererar vi vår satsning i Sverige och söker en Sales Manager med ett starkt nätverk som kan öppna dörrar och driva tillväxt.
Rollen du tar ägarskap för i Sverige, bygger vår marknadsnärvaro och fungerar som vår främsta kundkontakt på plats. Du rapporterar direkt till VD och arbetar under stort eget ansvar. Läs mer om S-E-T-T här
Dina ansvarsområden
Ta över befintliga svenska konton och utveckla ny affär hos resebyråer och företagskunder.
Representera S-E-T-T på branschworkshops, mässor och nätverksevent i Sverige.
Vara primär face-to-face-kontakt för våra svenska kunder.
Samordna marknadsaktiviteter med lokala reseföretag och turistorganisationer.
Vad du säljer (S-E-T-T:s produktportfölj)
Plattformen: B2B-bokningsmotor med 2,7 miljoner hotell i realtidstillgänglighet.
Gruppavdelningen: Specialisttjänst som levererar kompletta gruppreseerbjudanden inom 24 timmar.
Biljetter & evenemang: Utbud med 50 000+ sport- och evenemangsbiljetter tillgängliga direkt på vår webbplats.
Vi tror att du är
Branschexpert: Krav från liknande roll inom B2B i resebranschen med goda mätbara resultat, helst från grupparrangör eller affärsresesbyrå. Du har vana av att arbeta med bedbanks och andra bokningsystem. Mycket meriterande är en bakgrund från ett teknologiföretag inom resebranschen.
Nätverksstark: Du har ett stort etablerad nätverk inom hela resebyråbranschen i Sverige. Vana av förhandling, leverans och avslut.
Självgående: Trivs med stort eget ansvar och snabba vägar till beslut.
Mobil: Har giltigt B-körkort, reser obehindrat och bor centralt (helst Stockholm) för enkel kundkontakt. Ca 100 resdagar/år (initialt).
Språk: Svenska samt Engelska flytande i tal och skrift. Meriterande med tyska och/eller andra europeiska språk. Över lag är du en kommunikativ person.
Ersättning & förmåner
Konkurrenskraftig grundersättning + hög bonusmodell på nya kunder, gruppbokningar och plattformskonverteringar.
Omfattande onboarding och dagligt operativt stöd med över 60 kollegor totalt i världen.
Tillväxtmöjlighet: Potential att på sikt leda en dedikerad svensk SETT-enhet.
Skicka in din ansökan med cv och personligt brev på engelska innan den 31/1. Start enligt överenskommelse gärna så snart som möjligt.
Frågor besvarar på mejl av ansvarig rekryterare Jannica Grönqvist. jannica@resebemanning.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
