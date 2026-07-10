Sales Manager Automotive Direct Sales Sverige & Norge
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2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Vill du leda och utveckla försäljningen av smörjmedel för ett av världens största energibolag?
TotalEnergies söker nu en Sales Manager Automotive Direct Sales med ansvar för Sverige och Norge.
Det här är inte en traditionell säljchefsroll. Vi söker dig som vill kombinera affärsutveckling, ledarskap och strategi i en internationell organisation där du får möjlighet att påverka både människor och affärer.
Du kommer att leda TotalEnergies Nordic Automotive lubricants säljteam med fem Area Sales Managers, utveckla den kommersiella strategin för Sverige och Norge och samtidigt vara en aktiv del av våra största kunddialoger. Rollen passar dig som har byggt upp starka relationer inom fordonsbranschen och som motiveras av att utveckla både människor och affärer.
Hos TotalEnergies får du ett globalt varumärke i ryggen, samtidigt som du får friheten att driva verksamheten tillsammans med ditt team och sätta din prägel på den fortsatta utvecklingen.
Som Sales Manager Automotive Direct Sales ansvarar du för den direkta försäljningen av TotalEnergies smörjmedel i Sverige och Norge. Du leder tre Area Sales Managers i Sverige och två i Norge och arbetar nära den nordiska ledningen med att utveckla försäljningen, stärka marknadspositionen och skapa långsiktig tillväxt.
Rollen handlar lika mycket om människor som om affärer. Du coachar ditt team ute hos kund, utvecklar deras arbetssätt och säkerställer att ni tillsammans når uppsatta mål. Samtidigt arbetar du strategiskt med marknadsutveckling, nyckelkunder, budget och affärsplaner.
Du kommer bland annat att:
• Ta fram och genomföra den kommersiella strategin för Sverige och Norge
• Ansvara för budget, lönsamhet och försäljningsmål
• Arbeta tillsammans med säljarna ute hos kund och utveckla nyckelkunder
• Identifiera nya affärsmöjligheter och stärka TotalEnergies marknadsposition
• Samarbeta med marknad, teknik, Supply Chain, Finance, HR och internationella funktioner inom koncernen
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt TotalEnergies höga krav på säkerhet, compliance och kvalitet
Rollen utgår från hemmakontor i Göteborgs- eller Stockholmsområdet. Resor sker främst inom Sverige, men även till Norge som en naturlig del av uppdraget.
Din Profil
Vi söker dig som redan idag leder försäljning eller har en senior kommersiell roll inom fordonsbranschen eller närliggande teknisk B2B-försäljning.
Du har förmågan att kombinera ett strategiskt affärsperspektiv med ett närvarande och coachande ledarskap. Du trivs ute hos kunder och motiveras av att hjälpa andra att lyckas.
Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis:
• Automotive
• Reservdelar
• Smörjmedel
• Däck
• Verkstadsutrustning
• Lastbil
• Entreprenad
• Lantbruk
• Andra tekniska produkter mot fordonsmarknaden
Erfarenhet av smörjmedel är meriterande men inget krav.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och inspirerande ledare med ett starkt affärsfokus. Du har förmågan att tänka strategiskt utan att tappa det operativa perspektivet och motiveras av att skapa resultat genom både människor och affärer. Du bygger långsiktiga relationer, arbetar strukturerat och tydligt i ditt ledarskap samt trivs i en internationell matrisorganisation med många kontaktytor. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Om företaget
TotalEnergies is a global integrated energy company with more than 100,000 employees across 120 countries.
We produce and market energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our purpose is to provide as many people as possible with energy that is more affordable, more reliable, and more sustainable.
We are committed to energy transition, harnessing the potential of CCS, offshore wind, hybrid power, and other renewable energies.
Vi kombinerar innovation, ansvar och säkerhet i allt vi gör, med värderingar som Safety, Respect, Pioneer Spirit, Stand Together och Performance Minded som genomsyrar hela organisationen. Marknaden för smörjmedel har stor potential och här får du möjligheten att vara med på resan, att bygga varumärket, skapa tillväxt och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder:
• Ett globalt varumärke med högkvalitativa produkter och starkt förtroende
• En strategisk ledarroll med stort mandat och verklig möjlighet att påverka
• Fast lön, prestationsbaserad bonus och tjänstebil
• Hemmakontor och stor frihet under ansvar
• Ett nordiskt ledningsteam
• Internationella utvecklingsmöjligheter inom en av världens största energikoncerner
• En arbetsgivare med höga ambitioner inom hållbarhet och framtidens energilösningar
Kontaktuppgifter
Denna rekrytering sker i samarbete med AutoExecutive. Frågor om tjänsten besvaras av Clemens Döring på clemens.doring@autorekrytering.se
och Rebecka Fihn på rebecka.fihn@autorekrytering.se
.
Vi arbetar med löpande urval, men på grund av semesterperioden kommer intervjuer att påbörjas i augusti. Har du frågor under tiden är du varmt välkommen att kontakta Rebecka Fihn.
Vi ser fram emot din ansökan.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
TotalEnergies Kontakt
Clemens Döring Clemens.doring@autorekrytering.se Jobbnummer
9999779