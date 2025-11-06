Sales Manager - Konsultuppdrag inom logistik och digitala lösningar
Vi söker en driven och relationsskapande Sales Manager till ett spännande uppdrag hos ett innovativt bolag inom transport- och logistiksektorn. Här får du chansen att bidra till en mer hållbar framtid genom smarta digitala lösningar för branschen.
I rollen blir du en nyckelperson i att bygga kundrelationer och driva försäljning på den svenska och europeiska marknaden. Du kommer arbeta nära erfarna kollegor inom sälj och produkt.
Du trivs i mötet med människor, oavsett om det sker på ett lagergolv eller i ett mötesrum. Här får du utrymme att växa, ta ansvar och bidra till en lösningsorienterad kultur där initiativ värdesätts
Omfattning Heltid, konsultuppdrag
Plats Lundby, Göteborg
Uppdragsperiod 17 november 2025 - 12 april 2026
Din profil
Minst 2-4 års erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av logistikbranschen
Goda kommunikativa färdigheter på svenska och engelska
Erfarenhet av SaaS eller teknik ses som meriterande
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
