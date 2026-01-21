Sales executive till Live Expo - mässor, event & sponsring
Vill du ta fullt kommersiellt ansvar för ett eget projekt - från första kundkontakt till genomförd affär och långsiktiga relationer? Trivs du i en miljö där tempo, affärsfokus och tydliga mål är en naturlig del av vardagen, och där din prestation faktiskt gör skillnad?
Live Expo söker nu en erfaren B2B-säljare som vill kliva in i en roll med stort ansvar och stor möjlighet att påverka - både affären och sin egen utveckling.
OM ROLLEN
I rollen som säljare hos Live Expo tar du fullt kommersiellt ansvar för ett eget mässprojekt - från affärsstrategi och nykundsbearbetning till genomförd affär och långsiktiga kundrelationer.
Affären bygger på försäljning av utställarplatser, sponsorpaket och kommersiella partnerskap till företag som vill synas, nätverka och göra affärer via våra mötesplatser. Försäljningen är relationsdriven, B2B-fokuserad och sker mot beslutsfattare såsom VD, marknadschef, försäljningschef och affärsområdesansvariga.
Du arbetar långsiktigt och affärsdrivet med hela säljprocessen, från prospektering och mötesbokning till avslut, uppföljning och återbokning inför kommande år.
Du ansvarar för att identifiera och bearbeta relevanta B2B-kunder, bygga rätt mix av utställare och sponsorer samt utveckla affären över tid. Rollen innebär både strategiskt arbete och hög operativ aktivitet, där du parallellt driver flera dialoger med olika beslutsfattare. Cyklerna är av varierande längd och kräver struktur, uthållighet och förmåga att hålla momentum.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av B2B-försäljning och som är trygg i att äga hela affären. Du är van vid nykundsbearbetning, att boka möten, driva dialoger och ta affärer i mål.
Du har sannolikt arbetat i miljöer där tempo och tydliga mål är en självklar del av vardagen och där resultat skapas genom konsekvent arbete över tid. Erfarenhet från exempelvis media, sponsring, event, annonsering, eller tech är meriterande - men viktigare är att du förstår affärslogiken och trivs i rollen som ansvarstagande säljare.
Personlighet och drivkrafter
Hos oss trivs personer som tar ansvar för sin prestation och som uppskattar att arbeta i ett sammanhang där det finns höga förväntningar - både på sig själv och på omgivningen. Du är engagerad, handlingskraftig och bekväm med att ta initiativ i kunddialogen.
Du motiveras av utveckling, affär och möjligheten att påverka din egen framgång. Samtidigt är du prestigelös i samarbetet med andra och bidrar till lagets resultat. Du uppskattar struktur, håller ett högt tempo och har förmågan att arbeta fokuserat även när affärerna tar tid att landa.
OM Live Expo
Live Expo skapar nytänkande mässor, konferenser och mötesplatser där affärer, innovation och relationer står i centrum. Vi lanserar nya koncept, utvecklar etablerade mässor och bygger affärer som ger konkret värde för våra utställare och besökare.
Vi är ett privatägt bolag i stark tillväxt med tydliga mål framåt. Försäljning är affärskritiskt hos oss och präglar hela organisationen - i tempo, kultur och prioriteringar.
Vår arbetsmiljö
Du är placerad på vårt kontor i Västra Frölunda, där hela organisationen arbetar tillsammans på plats. Vi tror på kraften i närvaro, samarbete och ett gemensamt tempo i vardagen. Här är det nära mellan beslut och genomförande, och du blir en del av ett erfaret säljteam där man delar kunskap, utmanar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi erbjuder
Hos Live Expo får du en långsiktig roll i ett bolag som växer och satsar.
Ersättningsmodellen är tydligt kopplad till prestation och affärsresultat, vilket gör att den som levererar också har möjlighet att få tydlig utdelning för sitt arbete.
Utöver det erbjuder vi konkurrenskraftiga villkor, sex veckors semester, pension, friskvård och gym i huset.
Framför allt erbjuder vi en miljö där duktiga säljare får stort förtroende, tydligt ansvar och möjlighet att utvecklas i takt med affären
Praktisk information
Tjänsten är på heltid med placering i Västra Frölunda, Göteborg. Start sker enligt överenskommelse med ambition om mitten av februari. Urval sker löpande.
DIN ANSÖKAN
Känner du igen dig i beskrivningen och söker en roll där affär, ansvar och tempo går hand i hand? Då ser vi fram emot din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Live Expo med Wise Sales.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Johanna Nygren på johanna.nygren@wise.se
Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
