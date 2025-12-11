Sales Executive (IoT) - med utvecklingsväg mot Head of Sales till Qubit
Qubit är ett snabbväxande techbolag inom IoT-konnektivitet som hjälper företag att skala sina IoT-produkter genom säker, flexibel och kostnadseffektiv uppkoppling. IoT-marknaden befinner sig i kraftig expansion; särskilt inom grön infrastruktur, energi och fastigheter - och efter vårt senaste förvärv är vi idag en av Nordens ledande fristående IoT-operatörer. Vi driver skiftet mot återkommande intäkter, smartare uppkopplad infrastruktur och långsiktiga kundrelationer, och tempot ökar snabbt. Läs mer på www.qubit.se
Nu söker vi en driven, affärsorienterad och självgående Sales Executive som vill ta stort kommersiellt ansvar, bygga struktur och vara med och forma Qubits fortsatta tillväxt. Rollen passar dig som har några års erfarenhet av B2B-försäljning och vill kliva in när resan accelererar - inte när allt redan är färdigbyggt. För rätt person finns en tydlig och realistisk utvecklingsväg mot Head of Sales.
Du kliver in i ett läge där både VD och delägare har stark kommersiell kompetens och lång erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning. Det innebär att du blir en del av ett erfaret, entreprenörsdrivet team där du får både skarpt stöd och riktigt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss kan du växa både som säljare, ledare och bolagsbyggare.
Om rollen
Som Sales Executive driver du uppsökande försäljning och bygger en skalbar pipeline inom nyckelsegment som greentech, energi, industri och fastigheter. Du får en central roll i att utveckla Qubits närvaro i marknaden.
Du kommer att:
• Driva 80-100 % outbound-bearbetning - en ren hunter-roll.
• Skapa, kvalificera och utveckla pipeline i HubSpot.
• Förstå kunders affärsmodeller och koppla Qubits IoT-lösningar till deras use case.
• Kommunicera tekniskt komplexa tjänster på ett tydligt, affärsmässigt och pedagogiskt sätt.
• Arbeta nära VD och bidra till att utveckla säljprocesser, segmentering och GTM-strategi.
• På sikt vara delaktig i att bygga upp (och rekrytera till) ett framtida säljteam.
Vem är du?
Du har troligen haft 2-3 tidigare B2B-säljroller och vill nu ta nästa steg i ansvar, inflytande och utveckling.
• Ansvarstagande, självgående och handlingskraftig.
• Tempodriven, strukturerad och van vid outbound-prospektering.
• Prestigelös, nyfiken och tekniskt intresserad.
• Bekväm i dialog med beslutsfattare och skicklig på att förklara komplexa lösningar.
• Lösningsorienterad med gott affärssinne och naturligt fokus på resultat.
• Erfaren inom teknik, SaaS, IoT, telekom eller annan komplex tjänsteförsäljning (meriterande men inte krav).
• Van att bygga pipeline och trivs i en ren hunter-miljö.
• Ambitiös och ser gärna en framtida ledarroll som en del av din karriär.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett snabbväxande IoT-bolag med stor internationell potential.
• Tydlig utvecklingsväg mot Head of Sales i takt med att teamet växer.
• Möjlighet att jobba nära VD och forma vår Go-To-Market och affärsstrategi.
• Snabba beslutsvägar, entreprenöriellt klimat och högt tempo.
