Sales Coordinator till Panelista
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-10-03
Är du affärsdriven, kommunikativ och orädd för att ta första kontakten med nya kunder? Vill du kombinera dina studier med ett utvecklande deltidsjobb där du får arbeta praktiskt med försäljning? Då kan rollen som Sales Coordinator hos Panelista vara rätt för dig! Välkommen med din ansökan - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Panelista är en Göteborgsbaserad startup som erbjuder en egenutvecklad digital tjänst och konsulttjänster inom tjänstedesign. Bland användarna hittar du över 50 av Sveriges mest välkända företag såsom Booli, CDON och Boråstapeter. Panelista hjälper företag att få med kundernas röster i beslutsfattande, oavsett om det är i strategiska frågor i ledningsrummet eller för att göra rätt prioriteringar i utveckling som förbättrar kundupplevelsen. Med hjälp av Panelista kan de ställa videofrågor till sina kunder, få snabb feedback av hög kvalitet och ställa följdfrågor när som helst - allt för att utveckla produkter, affärer och kundupplevelser på ett träffsäkert sätt.
Nu söker Panelista en Sales Coordinator på deltid. Du får viss flexibilitet att arbeta på distans.
Som konsult via Academic Work ges du stora möjligheter att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att prospektera, koordinera säljaktiviteter, hantera kundförfrågningar och stödja säljprocessen för att optimera effektivitet och kundnöjdhet.
• Kontakta företag via telefon och mejl för att boka in möten och demos åt säljteamet.
• Självständigt jobba med gediget material för att väcka intresse och få till mötesbokningar.
• Hantera löpande administration kopplad till försäljningsarbetet.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50 %, gärna inom försäljning av mjukvara, B2B, digitala lösningar eller ekonomi.
• Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift.
• Är strukturerad, affärsdriven och nyfiken på företag och olika roller.
• Är orädd, kommunikativ och trivs med att ta kontakt med nya människor - både via mejl och i telefon.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Hubspot
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
Vi söker dig som är självgående, initiativtagande och motiveras av att nå uppsatta mål. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur med affärsmässig kreativitet och ser det som en utmaning att skapa nya möjligheter för försäljning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Panelista här!
Enligt avtal
