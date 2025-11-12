Sales Assistant till växande företag i Spånga
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och driftig administratör som trivs när det händer mycket och gillar att ha koll på detaljer? Vår kund söker nu en Sales Assistant som vill ta ett helhetsansvar för administration och orderflöden - en nyckelperson som ser till att allt flyter smidigt i deras försäljningsprocess.
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta nära säljteamet, bidra till struktur och service i världsklass - och som inte är rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs.
Plats: Spånga, Stockholm
Uppdrag: Konsultuppdrag, 6 månader - med mycket god chans till tillsvidareanställning hos kunden
Start: Januari 2026
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Sales Assistant blir du en central del av kundens säljteam. Du ansvarar för att hantera kundkonton, koordinera orderflöden och ge administrativt stöd genom hela försäljningsprocessen - från offert till faktura.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge administrativt stöd till säljteamet.
• Hantera hela orderprocessen i Visma Administration, inklusive:
• Skapa offerter och behandla beställningar.
• Lägga inköp till fabrik och ta emot leveranser.
• Skicka orderbekräftelser till kunder.
• Koordinera packning, leveranser och transporter.
• Fakturering och hantering av betalningspåminnelser.
• Övervaka och uppdatera lagernivåer.
• Underhålla kundregister och svara på kundförfrågningar.
• Samarbeta med leverantörer för att säkerställa produktens tillgänglighet.
• Stödja marknads- och säljaktiviteter som mässor och event.
• Hantera företagets växel och inköp av kontorsmaterial.
Vem är du?
Vi söker dig som har ögon för detaljer, gillar att ha ordning och som trivs i ett högt tempo där du får ta ansvar och se resultatet av ditt arbete. Du är serviceinriktad, självgående och har en naturlig förmåga att skapa struktur.
Vi tror att du har:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande (eftergymnasial utbildning inom ekonomi, försäljning eller marknadsföring är meriterande).
• Erfarenhet av administrativt arbete, kundservice eller försäljning.
• Goda kunskaper i Microsoft Office och gärna erfarenhet av Visma Administration.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• En positiv, lösningsorienterad och prestigelös inställning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Om verksamheten
Detta är ett konsultuppdrag hos The Lee Company, den ledande leverantören av små hydrauliska komponenter. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och innovativ miljö tillsammans med ett dedikerat team i en global organisation, där du kan göra en verklig skillnad i branschen.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Ronja Sert ronja.sert@poolia.se Jobbnummer
9600702