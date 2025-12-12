Sales Account Executive till innovativt FinTech-bolag
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du examen inom ekonomi/business administration och vill ta steget mot en spännande karriär inom försäljning och FinTech? Motiveras du av att få vara en del av den lösning som får företag att blomstra - där även din personliga utveckling står i fokus? Vi söker nu en analytisk stjärna med intresse för sälj och ny teknologi. Vänta inte med att söka - vi jobbar med löpande urval så välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Här är rollen för dig som gillar ekonomi, försäljning och digitalisering. Tillsammans med ett ambitiöst team har du daglig kontakt med potentiella kunder bestående av CEO:s/CFO:s inom svenskt näringsliv.
I rollen som Account Executive tar du vid där Business Developers och externa partners genererat leads och du ansvarar för att driva dem vidare genom hela säljprocessen. Du fungerar som din egen start-up med en can-do-personlighet och är en nyckelspelare i att etablera BrightAnalytics ytterligare på den svenska marknaden.
BrightAnalytics är ett av de snabbast växande FinTech-företagen i Belgien. Med deras SaaS-lösning hjälper de företag att automatisera management reporting. De är ett internationellt scale-up-bolag med ambitionen att bli europeisk marknadsledare, med kontor i Rotterdam, Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Paris.
Du erbjuds:
• Ett omfattande onboardingprogram samt löpande coaching och intern utbildning.
• Ett kontor centralt i Stockholm (du förväntas arbeta på kontoret 5 dagar i veckan).
• Goda anställningsvillkor med konkurrenskraftig lön, bestående av fast del och bonus.
• En tydlig karriärväg inom ett internationellt scale-up med höga ambitioner.
• Möjligheter till affärsresor, främst till huvudkontoret i Belgien.
• En roll med stor frihet under ansvar och möjlighet att ta initiativ.
• Friskvårdsbidrag, pension och försäkringar (sjukdom, pension, TGL, TFA).
• AWs, teambuilding och årlig resa med hela BrightAnalytics-teamet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som Account Executive kommer du att ta dig an nyprospekterade kunder och föra säljprocessen framåt, där du i möten med dynamiska och komplexa företag även skapar engagemang och intresse. Det krävs att du har god förståelse för affärsstrukturer och de utmaningar som CFO's och CEO's möter dagligen. Där du kommer att:
• Förstå de krav och behov som finns hos prospekterade kunder.
• Introducera kunder för BrightAnalytics-berättelsen och skapa engagemang.
• Kartlägga affärsmöjligheter genom riktad segmentering.
• Öka antalet leads genom riktad säljaktivitet (som försäljningsaktiviteter, mässor och seminarium).
• Hitta nya och kreativa sätt att stärka varumärket.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsutbildning (kandidat eller master) inom ekonomi, finance, management eller ett relaterat område.
• Har relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom affärsutveckling, management consulting, business analysis eller SaaS. Erfarenhet av försäljning är starkt meriterande.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, svenska är avgörande för att hantera plattformens komplexitet och engelska talas internt i stor utsträckning.
• Är kommunikativ och trygg i dialog med C-level-kontakter, både muntligt och skriftligt.
• Har ett starkt intresse för finans, entreprenörskap och hur företag fungerar.
• Är självgående, lärande, uthållig och anpassningsbar.
• Trivs i en dynamisk miljö där du själv strukturerar din agenda och prioriteringar.
• Motiveras av en resultatorienterad miljö och har lätt att se affärsmöjligheter.
I denna process värdesätter vi personliga egenskaper högt. Vi ser dig som utåtriktad och ambitiös, med stark drivkraft att växa i din roll och utvecklas inom företaget. Det är viktigt att du är öppen för utveckling och trivs i en stimulerande miljö, där du inte är rädd för att ta egna initiativ och kommunicera dessa.
Vi lägger stor vikt vid ett genuint intresse för både rollen och företaget. För att hjälpa oss att förstå din motivation, ber vi dig ge en detaljerad förklaring i din ansökan om varför just denna möjlighet lockar dig och varför du valt att söka. Vi ber dig även att skicka ditt CV på engelska.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9640603