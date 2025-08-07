Sales Account Executive till innovativt FinTech-bolag
Har du ett skarpt affärssinne, ett brinnande intresse för försäljning och FinTech? Vill du ta nästa kliv i karriären och samtidigt hjälpa företag att växa med smarta finansiella lösningar? Vi söker en engagerad Account Executive som vill göra verklig skillnad - är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu för kunds räkning, ett av de snabbast växande FinTech-företagen i Belgien som expanderar snabbt i Europa med kontor i bland annat Nederländerna, Norge och Sverige. Genom sin SaaS-lösning hjälper de företag att automatisera rapportering och uppföljning. De består idag av över 85 engagerade kollegor som delar en passion för affärer, ekonomi och ny teknologi.
Här är rollen för dig som brinner för ekonomi, försäljning och digitalisering! Tillsammans med ett ambitiöst team har du daglig kontakt med potentiella kunder, främst CEO:er och CFO:er inom svenskt näringsliv. Som affärsutvecklare/Account Executive agerar du som en entreprenör med en can-do-attityd och introducerar en etablerad produkt till nya marknader. Du ansvarar för att identifiera nya affärer och bygga starka kundrelationer.
Det nyligen etablerade kontoret i Stockholm har för närvarande 9 teammedlemmar - och nu söker de fler kollegor för att växa på den skandinaviska marknaden. Företaget har en platt organisationsstruktur, vilket ger alla möjlighet att växa till sin fulla potential.
Du erbjuds:
• Ett omfattande onboardingprogram.
• Ett kontor centralt i Stockholm.
• Goda anställningsvillkor med en konkurrenskraftig lön, med en fast del och bonusmöjlighet.
• Starka möjligheter till personlig och professionell utveckling, då företaget har ambitiösa framtidsplaner och erbjuder en tydlig karriärväg inom organisationen.
• Möjligheter till affärsresor, främst till huvudkontoret i Belgien.
Som Account Executive kommer du att ta dig an nyprospekterade kunder och föra säljprocessen framåt, där du i möten med dynamiska och komplexa företag även skapar engagemang och intresse. Det krävs att du har god förståelse för affärsstrukturer och de utmaningar som CFO's och CEO's möter dagligen. Du kommer bland annat att:
• Förstå de krav och behov som finns hos prospekterade kunder.
• Introducera nya kunder och skapa engagemang.
• Kartlägga affärsmöjligheter.
• Öka antalet leads genom riktad säljaktivitet (som försäljningsaktiviteter, mässor och seminarium).
• Hitta nya och kreativa sätt att stärka varumärket.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsutbildning (kandidat eller master) inom ekonomi, finance, management eller ett relaterat område.
• Har relevant erfarenhet, helst från roller som affärsanalytiker, managementkonsult eller inom affärsutveckling. Det är även ett plus om du har tidigare erfarenhet av försäljning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, med förmåga att kommunicera skickligt på båda språken, både muntligt och skriftligt.
Det anses meriterande om du har:
• Erfarenhet av Software as a Service (SaaS)-plattformar.
• Kunskaper i norska eller danska, för att kunna interagera med den bredare skandinaviska kundbasen.
I denna process värdesätter vi personliga egenskaper högt. Vi ser dig som utåtriktad och ambitiös, med stark drivkraft att växa i din roll och utvecklas inom företaget. Det är viktigt att du är öppen för utveckling och trivs i en stimulerande miljö, där du inte är rädd för att ta egna initiativ och kommunicera dessa. Vi lägger stor vikt vid ett genuint intresse för både rollen och företaget. För att hjälpa oss att förstå din motivation, ber vi dig ge en detaljerad förklaring i din ansökan om varför just denna möjlighet lockar dig och varför du valt att söka.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett snabbväxande SaaS-bolag som expanderar på den svenska marknaden. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
