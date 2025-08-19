Sälen Vinter 2025/2026 Vi Söker Säsongsanställda Servicepersonal
Bli en del av I Sälen Städ och hjälp till att hålla några av Sveriges mest populära skidområden rena och trivsamma under vintersäsongen 2025/2026. Vi söker motiverade personer som vill jobba hos oss i Sälen under den kommande vintern.
Om rollen
Som servicepersonal hos oss ansvarar du för städning av lägenheter, hotellrum och gemensamma ytor. Arbetet utförs enligt våra höga kvalitetskrav, säkerhetsrutiner och professionella standarder.
Om du har körkort finns möjlighet att arbeta 5 dagar i veckan.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Medborgare i EU eller giltigt arbetstillstånd för Sverige
Pålitlig och ansvarstagande arbetsmoral
Kan arbeta både självständigt och i team
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska
Körkort är meriterande
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Städa lägenheter, hus och gemensamma ytor
Utföra enklare städjobb i privatbostäder
Hjälpa till med säsongsrelaterade utomhusuppgifter, t.ex. snöskottning, halkbekämpning och enklare underhåll
Byta sängkläder, bädda och se till att rummen är gästklara
Samarbeta och kommunicera effektivt med kollegor
Utföra övriga serviceuppgifter vid behov
Vi erbjuder
Möjlighet till personalboende
Konkurrenskraftig lön
Ett stödjande och trevligt team
Möjlighet till långsiktig anställning och utveckling
Så ansöker du
Är du positiv, arbetsvillig och redo för en givande vintersäsong i Sälen? Skicka ditt CV till: stad@isalen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: stad@isalen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare iSälen Städ AB
(org.nr 559428-7764), http://isalenstad.se
Långmorvägen 17 (visa karta
)
780 21 SÄLEN Kontakt
Lilith bieza liena.bieza@isalen.se Jobbnummer
9464581