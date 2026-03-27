Säkra Sommarjobbet 2026 - Bli C-Chaufför Hos Ssam I Växjö
Är du en engagerad och ansvarsfull förare som vill bidra till en hållbar framtid? Då är detta jobbet för dig! SSAM söker renhållningsförare till Växjö för ett vikariat under sommaren.
Om SSAM
SSAM har en tydlig vision - ett Småland utan avfall. Med fokus på hållbarhet, miljöskydd och resurseffektivitet driver de sitt arbete framåt med hjälp av sina värdeord: Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans. Dessa genomsyrar både arbetsmiljön och relationen till kunder och samhälle.
Som renhållningsförare hos SSAM spelar du en viktig roll i det dagliga miljöarbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Hämta avfall från hushåll och företag i Växjö kommun.
Möta kunder med ett vänligt och professionellt bemötande - du är en viktig ambassadör för SSAM i kontakten med invånarna.
Anställningen omfattar perioden juni-augusti. Arbetstiderna är dagtid, med viss beredskap för arbete på helger och röda dagar.
Arbetet passar dig som vill bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som du arbetar ute i fält med frihet under ansvar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel.
Har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande.Publiceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Minst C-körkort
Digitalt färdskrivarkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom avfallshantering eller liknande serviceyrken
CE-körkort
DatorvanaÖvrig information
Vi är ett rekryteringsföretag som hjälper SSAM i denna rekrytering. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com
