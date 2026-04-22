Säkra din karriär bli Säkerhetstekniker hos oss Bravida i Luleå!
Vill du arbeta självständigt med avancerad säkerhetsteknik hos en av Nordens ledande aktörer? Är du redo att ta nästa steg i din karriär som säkerhetstekniker och arbeta i en roll där du får ta mycket eget ansvar, ha varierande arbetsdagar och en stor möjlighet att utvecklas? Nu söker Bravida ännu en engagerad säkerhetstekniker till sitt team i Luleå!
Om rollen som Säkerhetstekniker
Som Säkerhetstekniker hos Bravida arbetar du med installation, service och driftsättning av moderna säkerhetssystem. Du har en självständig och varierad roll där arbetet sker ute hos våra kunder, du möter dagligen välkända och återkommande kunder inom både offentlig och privat sektor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av säkerhetsanläggningar
Service, felsökning och underhåll
Arbete med inbrottslarm, brandlarm, passersystem och CCTV
Kundkontakt och rådgivning kring säkerhetslösningar
Medverkan i projekt - från start till färdig leverans
Bidra till förbättringsarbete och utveckling av verksamheten
Som Säkerhetstekniker hos Bravida blir du en del av ett sammansvetsat och lösningsorienterat team där gemenskap, stolthet och engagemang genomsyrar vardagen. Här arbetar erfarna säkerhetstekniker och kollegor med olika bakgrund tillsammans. Genom ett nära samarbete med andra avdelningar inom el, VS, ventilation, automation och kyla får du en bred inblick i verksamheten och blir en viktig del i att leverera helhetslösningar till våra kunder.
Vi söker dig som har:
El- eller teleteknisk utbildning
Grundläggande IT- och systemkunskap
Förmåga att felsöka och driftsätta system
Erfarenhet av säkerhetsinstallationer (larm, passage, CCTV)
Vana att arbeta självständigt och strukturerat
B-körkort (Krav)
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av system som Autronica, Schneider, RCO, ASSA ARX eller Milestone
Kunskap inom nätverk/IP och grundläggande IT
Vi söker dig som är
Serviceinriktad och kundfokuserad, med förmåga att skapa förtroende, förstå behov och bygga långsiktiga relationer.
Noggrann och kvalitetsmedveten, med stark ansvarskänsla och yrkesstolthet.
Självständig i ditt arbete, men samtidigt en lagspelare som samarbetar och bidrar till teamets framgång.
Flexibel och lösningsorienterad med förmåga att anpassa dig och hantera varierande arbetsdagar.
Tekniskt intresserad och engagerad, med driv att utvecklas och hålla dig uppdaterad inom ditt område.
Vad erbjuder Bravida?
Hos Bravida får du en självständig och varierande roll där du ges stort ansvar och möjlighet att påverka din egen arbetsdag. Du blir en del av ett stabilt och växande företag med stark lokal förankring och långsiktiga kundrelationer, vilket skapar både trygghet och kontinuitet i ditt arbete. Här satsar man på sina medarbetare genom kontinuerlig kompetensutveckling, både internt och externt, och erbjuder goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Samtidigt präglas arbetsmiljön av samarbete, engagemang och en stark laganda, där man tillsammans arbetar mot gemensamma mål och skapar framgång.
Andra förmåner:
Konkurrenskraftig lön
Förmånsbil (elbil)
Friskvårdsbidrag
Praktisk information
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Placering: Tjänsten utgår från anläggningen i Luleå eller från hemmet. Vi ser gärna att du bor inom fyrkantsområdet.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Urval: Sker löpande
Ansökningsförfarande
Bravida samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bravida. Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Lundmark på maria.berggren@norraresurs.se
eller via telefon 070-336 67 30.
Om Bravida Sverige AB
Bravida har sitt ursprung i BPA, ett svenskt bygg- och installationsföretag med anor från 1920-talet. Bravida bildas 2000 genom en sammanslagning mellan BPA och Telenors installationsverksamhet. Hösten 2015 noterades Bravida på Nasdaq Stockholm. Bravida är en av Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Bravida är Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar för fastigheter och samhällsinfrastruktur, med omkring 13 000 medarbetare och verksamhet i flera nordiska länder som Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här samlas yrkesproffs, tekniker, projektledare, ingenjörer och specialister som tillsammans driver utvecklingen framåt och levererar lösningar i allt från mindre serviceuppdrag till komplexa och tekniskt avancerade projekt. Företaget har en stark lokal närvaro i kombination med kraften från en stor organisation, vilket ger både trygghet och goda möjligheter till utveckling.
Hos Bravida finns en tydlig ambition att investera i sina medarbetare och skapa långsiktiga karriärvägar - oavsett om du vill fördjupa din tekniska kompetens eller utvecklas vidare i nya roller. Hållbarhet är en naturlig del av verksamheten, där Bravida arbetar med att utveckla och leverera energieffektiva och klimatsmarta lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Allt arbete genomsyras av tydliga värderingar, där kvalitet, ansvar, samarbete och engagemang står i centrum - både i relation till kunder och kollegor.
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se
Brandgatan 1B (visa karta
)
973 47 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Sverige AB
(fd Berggren)
Maria Lundmark maria.berggren@norraresurs.se 070-3366730
