Sakkunnig / Qualified person till APL Stockholm
2025-11-13
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
Tjänsten
Tjänsten som Sakkunnig (QP), är placerad inom QA Operations Stockholm. QA Operations uppgift är att säkerställa att APL levererar produkter av rätt kvalitet i rätt tid till kunderna i enlighet med gällande GMP och APL:s kvalitetssystem. Produktsortimentet i Kungens kurva omfattar allt från lagerberedda extempore- och rikslicenspreparat till registrerade läkemedel och tillverkning för klinisk prövning.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Medverka som QA representant i olika externa och interna kund- och produktprojekt
Certifiering och frisläppning av färdiga produkter.
Genomföra myndighetsinspektioner samt kund-audits.
Medverka i, och bedöma ur GMP-hänseende, utredningar av avvikelser och arbetet med att åtgärda grundorsaker.
Granska, godkänna och driva förbättringsförslag gällande satsdokument, SOP:ar och andra kvalitetsdokument.
Aktivt delta i ständigt förbättringsarbete av kvalitetssystem och processer.
Utbilda kollegor och vara rådgivande i kvalitetsrelaterade frågor.
APL erbjuder omväxlande arbetsuppgifter med ständigt nya utmaningar på ett företag i stark utveckling!
Tjänsten är placerad i Stockholm (Kungens Kurva). Resandet är mycket begränsat. Viss möjlighet till arbete på distans finns. Tjänsten är på heltid, tills vidare, med start efter överenskommelse.
Vem är du? Tjänsten förutsätter utbildning och erfarenhet motsvarande Läkemedelsverkets krav för att bli godkänd som Sakkunnig, samt att du har erfarenhet av kvalitetssäkring, gärna som Sakkunnig, inom läkemedelsbranschen. Självklart är du även mycket väl förtrogen med GMP. Du har god känsla för språk och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Personliga egenskaper som möjliggör analys av uppkommen situation och förmåga att fatta självständiga beslut värderas högt.
Erfarenhet från tillverkning av läkemedel för klinisk prövning liksom humana läkemedel eller läkemedelsnära produkter är meriterande.
Du trivs med att samarbeta med olika funktioner inom företaget och med kundkontakter. Du har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann samtidigt som du har lärt dig att prioritera.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan!
Hos oss får du
APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan: Sista ansökningsdag är 2025-12-05. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillträde enligt överenskommelse.
För information: Varmt välkommen att kontakta Karin Sandström, Chef QA Operations Stockholm, karin.sandstrom@apl.se
, 010-447 98 06 för mer information.
Övrigt: Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), http://www.apl.se Arbetsplats
APL Kontakt
Karin Sandström karin.sandstrom@apl.se Jobbnummer
9602646