Sakkunnig Läkare till Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten / Läkarjobb / Solna Visa alla läkarjobb i Solna
2025-12-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkhälsomyndigheten i Solna
, Stockholm
, Ragunda
, Östersund
, Lund
eller i hela Sverige
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Är du legitimerad läkare med en specialistutbildning? Vill du arbeta som medicinskt sakkunnig och bidra med expertstöd inom smittskydd? Lär mer och ansök redan idag!
Vad ska du jobba med?
Arbetet kommer att innefatta att:
• Vara medicinskt sakkunnig med specialistutbildning inom klinisk mikrobiologi, infektionsmedicin eller allmänmedicin och ge expertstöd, främst inom smittskydd, men även inom antibiotikaresistens, vårdhygien, vaccinationer, global hälsa och läkemedelsberedskap.
• Delta i myndighetens löpande samverkan med externa aktörer, såsom smittskyddsenheter, kliniska mikrobiologiska laboratorier, vårdhygienenheter, stramagrupper, kliniska referensgrupper samt andra myndigheter inom verksamhetsområdet smittskydd och beredskap.
• Representera myndigheten som expert i olika nationella och internationella sammanhang, såsom referensgrupper och andra samarbetsformer, inom till exempel ECDC, HERA och WHO.
• Medverka i och leda framtagandet av sammanställning av kunskapsstöd, riktlinjer, rekommendationer och rapporter, samt delta i myndighetens kvalitetssäkringsarbete.
• Vid behov agera talesperson i media.
• Utföra övriga arbetsuppgifter som förekommer inom myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Legitimerad läkare med en specialistutbildning inom något av följande områden: infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, allmänmedicin, vårdhygien, eller annat ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som relevant. Legitimationen och specialistutbildningen ska vara godkända i Sverige.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, ansvarstagande, flexibilitet och strategisk. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
• Forskarutbildning inom ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Flera års erfarenhet från arbete med olika frågor inom smittskydd.
• Erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller annan relevant offentlig verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Erfarenhet av arbete som smittskyddsläkare eller biträdande smittskyddsläkare.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av epidemiologisk övervakning och utbrottsutredningar.
• Erfarenhet av att skriva rapporter, underlag och rekommendationer.
• Erfarenhet av utredningsarbete vid myndighet.
• Erfarenhet från något av följande områden vårdhygien, beredskap, antibiotikaresistens och/eller vaccinfrågor.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vikt läggs vid:
• Erfarenhet av att delta i och eller leda samverkansgrupper eller expertgrupper.
• Erfarenhet av internationellt arbete.
• Goda kunskaper i ytterligare språk, gärna något av FN-språken.
Vad gör enheten?
Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus ansvarar för att samordna det nationella smittskyddsarbetet samt epidemiologisk övervakning av covid-19, influensa, RS-virus, calicivirus och mpox. Vid enheten finns även myndighetens EPIET-fellows och deras huvudhandledare.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2026-06-30. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Anneli Carlander, telefon 010- 205 24 61.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Läs mer om hur det är att jobba hos ossPubliceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-01-11 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05232-2025-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), http://www.folkhalsomyndigheten.se Jobbnummer
9658051