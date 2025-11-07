Sakkunnig Läkare i Försäkringsmedicin
Region Kalmar län / Läkarjobb / Kalmar Visa alla läkarjobb i Kalmar
2025-11-07
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Region Kalmar län söker dig som vill arbeta som sakkunnig läkare i försäkringsmedicin för att bidra till att säkerställa och utveckla arbetet för en kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess.
Utgångspunkten i försäkringsmedicin är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem
Tjänsten är en del i regionens arbete inom det försäkringsmedicinska kunskapsområdet.
I din roll kommer du att planera och genomföra utbildningsinsatser, ha dialog med och ge stöd till verksamheter i försäkringsmedicinska frågor, driva kvalitetsarbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, vara ordförande i regionens försäkringsmedicinska kommitté och styrgrupp. Du kommer att ingå i det nationella nätverket för sakkunniga läkare. Hantering av avvikelser och ev. granskningar kan förekomma. I rollen ingår även samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Du kommer att arbeta tillsammans med processledare inom försäkringsmedicin.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare med försäkringsmedicinsk kompetens, allmänmedicin eller annan specialitet. Du behöver vara genuint intresserad av försäkringsmedicinska frågor.
Som person har du god förmåga att samverka och bygga relationer samt delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vi ser även att du är noggrann, kvalitetsmedveten och strukturerad. Därtill har du ett professionellt förhållningssätt, är trygg och med god självinsikt.
Vi förväntar oss att du är drivande i att utveckla och följa upp det försäkringsmedicinska arbetet.
Din framtida arbetsplats
Enheten Samordning hälso- och sjukvård på Region Kalmar län tillhör Regiondirektörens stab. Enheten består till större delen av experter inom olika fält och fungerar som en stödverksamhet till hela organisationen. Enheten jobbar bland annat med regionsjukvård, kommunsamverkan, läkemedel, rehabilitering och sjukskrivning, patientavgifter, hälsoval, kunskapsstyrning, integration och utredningsverksamhet.
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 140 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet och säkerhet. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/802". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionstab Kontakt
Sofia Hartz, Planeringsdirektör 010-3584160 Jobbnummer
9592990