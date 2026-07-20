Sakkunnig inom Verksamhetsområde försörjning och arbete
Örebro kommun / Socialsekreterarjobb / Örebro Visa alla socialsekreterarjobb i Örebro
2026-07-20
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Söker du nya utmaningar och har kvalificerad erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsfrågor? Som sakkunnig hos oss erbjuds du spännande och stimulerande arbetsuppgifter och blir en central länk mellan chefer, medarbetare och förvaltning. Bli en del av vårt team, välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som sakkunnig inom Verksamhetsområde försörjning och arbete ingår du i en arbetsgrupp bestående av sammanlagt sex sakkunniga där övriga har inriktning mot Försörjning. Från och med den 1 juli träder aktivitetskravsreformen i kraft vilket ställer högre krav på våra kommunala arbetsmarknadsinsatser som utförare av socialtjänst. Du är en nyckelspelare som stödjer chefer och medarbetare i frågor som rör handläggning, dokumentation, verksamhetssystem och rättstillämpning. I rollen leder du arbetsgrupper, samordnar utvecklingsinsatser och representerar verksamheten i olika sammanhang, inklusive beredning och föredragning av ärenden inför nämnd. Du ska även hålla dig uppdaterad vad gäller forskning, lagändringar, prejudicerande domar och regelverk. Arbetet innebär även uppföljning för att säkerställa kvalité och ansvar för att förändring och information vidareförmedlas till och förankras hos ledning och medarbetare i verksamhet.
Tjänsten förutsätter god kunskap om kommunens och andra myndigheters roller inom socialtjänst och arbetsmarknadspolitik, inklusive ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer. Du bidrar med ett helhetsperspektiv som stärker verksamheten på både förvaltnings- och kommunnivå. Din helhetssyn och expertis är avgörande för att bidra till en framgångsrik verksamhet både på förvaltnings- och kommunnivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
hantera och utveckla verksamhetsområdets kvalitetsledningssystem
driva frågor vad gäller rättstillämpning och metodutveckling inom Verksamhetsområde försörjning och arbete samt vara uppdaterad vad det gäller forskning, lagändringar, prejudicerande domar och regelverk
arbeta med uppföljning för att säkerställa kvalité och ansvara för att förändring och information vidareförmedlas till och förankras hos ledning och medarbetare i verksamheten
leda arbetsgrupper runt specifika frågor och uppdrag
bereda och föredra ärenden för nämnden
stötta verksamheten i individärenden
Om arbetsplatsen
Verksamhet arbete och försörjning är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, där cirka 1 400 medarbetare arbetar i många olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare likvärdiga förutsättningar till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns bred kompetens och en variation av verksamheter, vilket skapar goda möjligheter till kompetensutveckling i en kreativ och utvecklande arbetsmiljö.
Verksamhetsområdet är huvudsakligen placerat på Ribbingsgatan och på Campus Risbergska. Din arbetstid kommer att vara förlagd både på Campus Risbergska och på Ribbingsgatan.Kvalifikationer
Som sakkunnig hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil och arbetar bra med andra människor. Du är utåtriktad, har förmågan att skapa kontakter och underhålla relationer. Vi ser att du skapar engagemang och delaktighet. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Vidare kan du planera, organiserar och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
socionomexamen, 210 hp
minst fem års erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
erfarenhet av Lifecare
erfarenhet av arbete med kommunala arbetsmarknadsaktiviteter
erfarenhet av arbete med kvalitetsledningssystem Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gya 672/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Verksamhetschef
Anna Almbrandt +4619212412 Jobbnummer
10006775