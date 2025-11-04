Sakkunnig inom Flygtrafiktjänst på flygstaben Övningsplanering
2025-11-04
Luftfartssektionen
Vill du vara med och forma LFV:s verksamhet inom dess militära uppdrag? På Luftfartssektionen har vi ett brett arbetsfält där vi hanterar R- och D-områden, planerar luftrum för militära övningar, deltar i försvarsplanering, utvecklar militära regler och metoder och utvecklar teknisk infrastruktur inom flygtrafikledningsområdet. Det sker internt inom Försvarsmakten, tillsammans med Sveriges allierade samt även tillsammans med LFV och Transportstyrelsen inom ramen för vår integrerade flygtrafiktjänst. Luftfartsektionen på Flygstaben i Uppsala söker nu en person för intermittent anställning.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Huvudsaklig inriktning för tjänsten är som sakkunnig inom flygtrafiktjänst med fokus på planering inför övningar. Att arbeta med övningsplanering på Luftfartsektionen innebär både enskilt arbete och arbete tillsammans med andra på sektionen, inom Försvarsmakten och med civila myndigheter. Tillsammans med andra från Försvarsmakten kommer du ingå i ett större övningsplaneringslag med kompetenser från olika funktioner och förband. Du kommer att arbetsledas av Försvarsmaktens sektionschef. Resor till planeringsmöten, nationellt och internationellt, är vanligt förekommande.
Du kommer även att bidra som sakkunnig inom flygtrafiktjänstfrågor för militär luftfart utifrån din expertis. Utbildning och information inom Försvarsmakten om flygtrafiktjänstens påverkan på olika verksamheter är också ett område där du och dina LFV-kollegor på
Flygstaben utgör en viktig länk. Försvarsmakten upplever idag en stark utveckling, vilket är påtagligt även på Flygstaben. Så söker du en arbetsplats som präglas av dynamik och framåtanda så finns här en möjlighet till en stimulerande tjänst. Du kommer tillsammans med dina kollegor på Luftfartssektionen utgöra länken mellan LFV och FM i den integrerade flygtrafiktjänsten.Profil
• Du har flygledarkompetens och har eller har haft en lokal behörighet inom LFV eller motsvarande gedigen luftfartskompetens.
• Du är resultatinriktad och har förmåga att driva enskilt arbete såväl som arbete i grupp.
• Du har ett intresse för Försvarsmakten och en öppenhet för det militära perspektivet av din profession.
• Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift, såväl på engelska som på svenska.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.
• Är reservofficer inom flygtrafiktjänst (eller tidigare varit).
• Har erfarenhet från internationellt arbete.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper värderas högt samt att du har förståelse för och personligen agerar utifrån LFVs och Försvarsmaktens värderingar.
Förutsättningar
• Tjänsten är en intermittent anställning på ca 1 år.
• Befattningen innebär att du, vid arbetstillfällen lånas ut till eller placeras vid Flygstaben i Uppsala.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Befattningen hos Försvarsmakten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före utlån
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag
