Säkerhetsteknisk handläggare för system vid svenska ambassader i utlandet
2025-10-31
Fastighetsenheten, Utrikesdepartementet
Vill du bidra till säkerhetsteknisk utveckling vid Sveriges utlandsmyndigheter? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande uppdrag i en global kontext.
Din arbetsdag - utveckla kontor och chefsbostäder i utlandet
UD:s fastighetsenhet ansvarar för lokal-, logistik-, inrednings- och säkerhetstekniska frågor vid samtliga svenska ambassader, generalkonsulat och delegationer. Enheten arbetar även med hyresförhandlingar och utveckling av fastigheter hyrda av Statens Fastighetsverk eller lokala fastighetsägare i utlandet. Enheten, som består av 25 medarbetare, söker nu en säkerhetsteknisk handläggare med erfarenhet av förvaltning av säkerhetstekniska system.
Som säkerhetsteknisk handläggare innebär uppdraget att:
• ansvara för felavhjälpande ärenden, förvaltning och uppgradering av utlandsmyndigheternas säkerhetstekniska system.
• nära samarbeta med andra säkerhetstekniska handläggare i gruppen, övriga berörda kollegor inom enheten och Regeringskansliet, ramavtalsleverantörer och andra externa kontakter.
• driva och ansvara för egna projekt med fokus på säkerhet, kostnadseffektivitet, verksamhetsanpassning och hållbarhet
• ansvara för beställningar mot ramavtalade leverantörer.
• att vara kontaktpunkt till/för utlandsmyndigheterna i säkerhetstekniska frågor.
• att utbilda utlandsmyndigheternas personal i säkerhetstekniska system.
Du förväntas hantera frågor om tillträdes- och tekniskt skydd samt i förekommande fall lokalanpassningar men även ansvara för samordning och projektledning av installationsarbeten vid utlandsmyndigheterna. Vidare förväntas du följa upp säkerhetsteknisk förvaltning och revision av befintliga installationer. En viktig uppgift är att ge stöd och support till utlandsmyndigheter inom arbetsområdet. Likaså ingår att utbilda i säkerhetstekniska frågor för personal som ska utlandsstationeras.
I uppdraget ingår resor till utlandet då gruppen ansvarar för utrikesförvaltningens samtliga inhyrda fastigheter på ett hundratal platser över hela världen. Läs mer på www.regeringen.se
Din bakgrund
Du som söker har relevant erfarenhet av säkerhetsteknik och förvaltning av säkerhetstekniska system. Gärna erfarenhet av att arbeta med fastighetsrelaterad säkerhet inom statlig eller kommunal verksamhet. Du har förmåga att skapa goda relationer med användare och leverantörer. Du har kännedom om entreprenad-ansvarsfördelning enligt Allmänna Bestämmelser. Du bör ha lägst gymnasienivå eller relevant högskole-/yrkesutbildning. Tjänsten förutsätter god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
Dina egenskaper
Som säkerhetshetsteknisk handläggare behöver du vara både analytisk och operativ med en praktisk läggning. Gott omdöme och integritet är centrala egenskaper som förutsätter ansvarstagande och kvalitetsmedvetenhet där medvetna och kloka avvägningar sker mellan säkerhetens krav och verksamhetens behov. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du är lösningsorienterad och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar och nya miljöer.
Vi erbjuder tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. Du som söker förutsätts ha möjlighet att regelbundet företa tjänsteresor till svenska utlandsmyndigheter, inklusive på platser med mycket höga säkerhetshot. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs innan erbjudande om anställning ges. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Din arbetsplats är placerad i regeringskvarteren i centrala Stockholm.
Är du intresserad?
Vill du veta mer kontakta gruppchef Per Ola Olsson, 08-505 9493. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Sofia Tillfors. Personalhandläggare och fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) och för ST-UD) nås samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 december 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
