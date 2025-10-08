Säkerhetstekniker till Säkerhetsgruppen AB och Securitas Direct i södra
Vill du vara med och driva utvecklingen av morgondagens säkerhetssystem framåt? Är du en driven och kompetent tekniker som söker nya utmaningar? Vill du gå till jobbet varje dag och bidra till att våra kunder får en tryggare vardag? Trivs du med att arbeta självständigt men samtidigt känna tillhörigheten i ett starkt team? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten som larmtekniker hos oss!Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Som larmtekniker hos oss på Säkerhetsgruppen kommer du att arbeta med installationer, driftsättning och service av främst Securitas Directs anläggningar men även andra system. Arbetsuppgifterna innefattar planering, kabelförläggning, installationer, driftsättning, funktionstest och dokumentation.
Arbetet är omväxlande med företagskunder inom många olika branscher och uppdrag av varierande karaktär. Tjänsten erbjuder såväl självständiga arbetsuppgifter som uppdrag tillsammans med dina kollegor.
Vi erbjuder larm och larmlösningar för många olika situationer, exempelvis inbrottslarm, larm för personskydd, överfallslarm, brandvarningssystem, driftlarm och objektskydd. Vi erbjuder också kompletta lösningar inom kameraövervakning och passagekontroll.
Vårt utbud av produkter och tjänster till företag kan du läsa mer om på www.securitasdirect.se
Vi vänder oss i huvudsak till företag, men även privatpersoner som har höga krav på säkerhetsinstallationer. Grunden för våra larm, inbrottslarm och säkerhetssystem är högteknisk kvalitet med snabb och säker uppkoppling. Med en egen dygnet-runt bemannad larmcentral blir vi en mycket stark organisation med lokal närvaro för en snabb och säker insats.
Vem söker vi?
• Som person ser vi att du är en ambitiös lagspelare som besitter stor social kompetens.
• Du ska kunna arbeta målinriktat i ett högt tempo både självständigt och i grupp.
• Du har lätt för att ta egna initiativ och är drivande i din egen utveckling.
• Du har relevant teknisk utbildning på minst gymnasienivå i form av t.ex svagström/larm/säkerhet eller som elektriker.
• Då tät och daglig kontakt med våra kunder är ett viktigt inslag i din vardag behöver du ha ett sätt som är tillmötesgående, professionellt och som kännetecknas av hög kvalitet.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vår bransch. Kanske har du jobbat med larminstallationer tidigare eller så har du erfarenhet av andra områden inom kamera eller brand- och utrymningslarm och vill utvecklas tillsammans med oss.
• Du är van vid teknik och tycker om att visa framfötterna och att har lätt för att lära dig nya saker.
• Du ser också fram emot ett flexibelt arbete där du får träffa många nya kunder i vår region.
Då du kommer att arbeta med säkerhetsklassade objekt kommer vi behöva göra ett utdrag från belastningsregistret.
Svenskt medborgarskap samt körkort B är ett krav.
Vi erbjuder
Hos Säkerhetsgruppen blir du en del av ett kompetent och härligt gäng som har högt i tak och tillsammans firar framgångar! På Säkerhetsgruppen tar vi vara på ditt engagemang och det finns goda möjligheter att utvecklas inom din yrkesroll. Vidare erbjuder vi sjukförsäkring och pensionsförsäkring samt rikskuponger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med fast månadslön. Du kommer att utgå från vårt kontor i Södertälje och arbetet är normalt sett förlagt till dagtid. Tillträde sker omgående eller efter överenskommelse.
Vi vill ha ditt CV och personliga brev. Klicka på länken för att söka, vi kan dessvärre inte ta emot några ansökningar via mail på grund av GDPR. I denna rekrytering kommer vi att tillämpa ett löpande urval. Detta betyder att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ber dig därför ansöka så snart du har möjlighet.
Säkerhetsgruppen AB levererar säkerhetssystem till företag och privatpersoner och vi är auktoriserad Securitas Direct Professional Partner. Vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB för installation av inbrottslarm i larmklass 2, CCTV och brandlarm. Vi har funnits sedan 1997 och är idag 15 medarbetare som årligen projekterar och installerar omkring 400 nya system och utför service på fler än 4 000 befintliga kunder. Vi är marknadsledande i Södra Mälardalen med kontor i Södertälje och Eskilstuna.
Securitas Direct Sverige AB Koncernen Securitas Direct Group är en ledande leverantör av trygghet och säkerhet och är med sina 1,8 miljoner kunder i 14 länder nummer ett i Europa. I Sverige har Securitas Direct erbjudit smarta kameralösningar och trygghetstjänster till företag i över 25 år. Idag är vi marknadsledande med ca 80 000 företagskunder fördelade över hela Sverige och vi ökar med drygt 40 nya kunder varje dag. Målet är att våra kunder ska ha det - Bra på jobbet Ersättning
