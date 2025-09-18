Säkerhetstekniker / Driftsättare till Elajo i Mälardalen
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Östhammar
, Södertälje
, Stockholm
, Säter
Vill du arbeta med säkerhetsteknik och driftsättning inom industri och fastighet? Brinner du för tekniska lösningar och utveckling i en miljö som präglas av laganda och kompetens? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Elajo i Mälardalen!
Om rollen
I denna roll arbetar du med installation, driftsättning, service och underhåll av säkerhetssystem såsom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning, brandlarm och överordnade tekniska system. Du kommer att utgå ifrån Elajos kontor i Västerås men arbeta ute hos kund inom regionen Mälardalen.
Du blir en viktig del av ett erfaret och engagerat team som strävar efter att alltid leverera hög kvalitet och service till våra kunder. Vi värdesätter samarbete, kunskapsdelning och ett gott arbetsklimat.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av säkerhetssystem inom industri, fastighet och offentlig miljö
Felsökning, service och underhåll av befintliga säkerhetsanläggningar
Dokumentation och rapportering av utförda uppdrag samt kvalitetssäkring
Samarbeta nära med kunder, kollegor och projektledare för att säkerställa smidiga leveranser
Kvalifikationer och erfarenhet
Gymnasial utbildning inom el/teknik eller motsvarande kompetens genom yrkeserfarenhet.
Två års tidigare erfarenhet i en roll som säkerhetstekniker.
Två års tidigare erfarenhet av arbete med driftsättning av säkerhetssystem.
Meriterande med erfarenhet av arbete inom systemen RCO, ASSA, Acer SPC, Consilium, Milestone och Aptus.
Meriterande om du besitter kompetens inom minst ett av säkerhetsområdena inbrott, passage, brand eller CCTV.
Meriterande med bakgrund och erfarenhet som elektriker.
B-körkort är ett krav.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
För att bli aktuell för anställning i denna position krävs godkännande vid en kontroll hos Rikspolisstyrelsen.
Personliga egenskaper
Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och har ett starkt servicefokus. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och ser utmaningar som ett sätt att utvecklas. Din goda sociala förmåga, noggrannhet och lösningsorienterade arbetssätt gör att du både passar att arbeta självständigt och i team.
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo Säkerhet
Elajo är en av Sveriges ledande teknikleverantörer inom elteknik, installation, säkerhet och energi, med över 800 medarbetare och verksamhet på 39 orter. Med oss får du arbeta i teknikens framkant och vara delaktig i att skapa ett tryggt samhälle genom framtidens hållbara anläggningar och säkerhetssystem.Publiceringsdatum2025-09-18Så ansöker du
Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-10-31. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna:
Per Strömberg, Avdelningschef Säkerhet Mälardalen, på telefon 010-457 85 26.
Vi ser fram emot din ansökan!
Observera att vi valt rekryteringspartner och avböjer vänligt men bestämt kontakt från mediesäljare och rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884), https://elajo.se/
Tunbytorpsgatan 31 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9516045