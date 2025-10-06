Säkerhetsstrateg med inriktning mot välfärdsbrottslighet
2025-10-06
Avdelningen för säkerhet och beredskap
Regionens ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret ska stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter och regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt. Ledningskontoret leds av regiondirektören och har en styrande, stödjande och samordnande roll i Region Uppsala. På Ledningskontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, IT-avdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, information- och kommunikationsavdelningen samt avdelningen för planering och utveckling.
Ledningskontoret har cirka 1 000 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Vi söker nu en engagerad säkerhetsstrateg som ska samordna Region Uppsalas arbete mot välfärdsbrottslighet, korruption, otillåten påverkan och andra oegentligheter. Tjänsten är placerad vid Region Uppsalas ledningskontor, avdelningen för säkerhet och beredskap, enheten mot välfärdsbrottslighet. På enheten arbetar idag tre personer.
Vi nyttjar ett flexibelt arbetssätt, vilket innebär att du kan varva din arbetstid att sitta på kontoret med att arbeta på distans.
Ditt uppdrag
Tjänsten präglas till stor del av strategiskt arbete men också operativt stöd till olika verksamheter.
I uppgifterna ingår bland annat att:
• Utveckla Region Uppsalas förmåga att förebygga, kontrollera, agera, stödja, samverka och kunskapshöja kring välfärdsbrottslighet.
• Leda och sammankalla utsedda kontaktpersoner inom Region Uppsala som arbetar mot välfärdsbrottslighet.
• Utgöra ett stöd till verksamheterna vid utredningar, granskningar och anmälan till olika myndigheter.
• Samverka med kommuner i länet samt med statliga myndigheter som IVO, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan.

Kvalifikationer
• Svenskt medborgarskap
• Relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig och relevant för tjänsten
• Tidigare erfarenhet av brottsförebyggande arbete eller arbete mot välfärdsbrottslighet
• Kunskap om det svenska välfärdssystemet
Uppdraget innebär även att ta fram underlag till beslut, bereda ärenden och svara på remisser varför tjänsten kräver mycket god svenska i tal och skrift samt pedagogisk förmåga.
Meriterande
• Tidigare arbetslivserfarenhet från politiskt styrda organisationer
• Kunskap/erfarenhet från myndighetsutövning
• Erfarenhet från upphandling/inköp
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper kring samarbets- och samverkansförmåga samt lämplighet. Som person är du strategisk och analytisk samt har förmåga att arbeta operativt. Skickligt leder du människor och skapar engagemang i förändrings- och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Du är placerad vid vårt ledningskontor vid enheten mot välfärdsbrottslighet.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras före anställning i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef Peter Olsson: 018-611 27 45, peter.olsson@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Uppsala
Region Uppsala

Jobbnummer
