Säkerhetsstrateg med inriktning kontinuitetshantering och civil beredskap
2025-10-29
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Enheten säkerhet och beredskap ingår i staben Säkerhet och hållbarhet.
Enheten arbetar med att stödja chefer och verksamheter inom allmän säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, katastrofmedicin, kontinuitetshantering och civilt försvar.
Enheten säkerhet och beredskap administrerar även Sjukhusen i västers passage- och larmsystem samt SITHS-kort (tjänstekort), behörighetskort, kortläsare och larm.
Vi erbjuder dig som säkerhetsstrateg ett väl fungerande team och i stort ett varierande arbete med mycket kontakt med olika människor.Dina arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetsstrateg inom Enheten säkerhet och beredskap ingår att vara rådgivande och stödjande till sjukhusets alla verksamheter inkluderat ledningen. För att kunna bedriva detta arbete krävs en aktiv och kontinuerlig omvärldsbevakning med samverkan både inom och utanför den egna organisationen. I din roll kommer du att fokusera på arbetet kring kontinuitetshantering och civil beredskap. Du kommer även ta del av den övriga enhetens uppdrag som är mångfacetterat avseende arbete med säkerhetsfrågor i sjukhusmiljö.
En del av arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som säkerhetsstrateg:
Stödja och delta i arbete med tillämpning av regelverk, till exempel genom att bedriva uppföljning och bereda beslut i enlighet med inriktningen för Sveriges totalförsvar
Genomföra och medverka i risk- och sårbarhetsanalyser avseende civil beredskap och kontinuitetshantering
Bidra till säkerställandet av kontinuitet avseende civil beredskap och kontinuitetsplanering
Genomföra utbildningar med utgångspunkt civil beredskap och kontinuitetshantering
Stödja i handläggandet av remisser, analyser, planer avseende civil beredskap och kontinuitetshantering
Samverka med andra förvaltningar, myndigheter, organisationer på lokal och regional nivå
Upprätthålla tät dialog med Avdelningen säkerhet och beredskap inom VGR avseende civil beredskap och kontinuitetshantering
Delta i övrigt säkerhets- och beredskapsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig med en säkerhetsinriktad utbildning alternativt en annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms likvärdig. Meriterande är erfarenhet från säkerhetsrelaterat arbete, gärna med fokus på kontinuitetshantering, riskanalyser, civil beredskap i offentlig verksamhet. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara ordningsam och stresstålig. Eftersom din roll är av stöttande och handledande karaktär ser vi även att du har en god pedagogisk förmåga där du trivs med att utbilda både enskilda och grupper.
Meriterande är även om du har sjukvårdsbakgrund med kännedom om hur sjukhus fungerar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Som person har du integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och stor förmåga att fokusera på uppgiften. Du behöver vara självgående, ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex information. I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös vilket leder till goda relationer med dem du samarbetar med.
Övriga villkor
Arbetet innebär en del resor inom och utom förvaltningen.
Placering blir på en av våra sjukhustomter, Alingsås, Angered, Högsbo eller Kungälv.
Säkerhetskontroll kan komma att göras på den kandidat som blir intressant för anställning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Carl Segersson, Säkerhet- och beredskapschef, 0735-99 06 45.Så ansöker du
För att söka tjänsten, gå in via länken nedan.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
