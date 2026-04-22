Säkerhetsstrateg inom krisberedskap och civilt försvar
2026-04-22
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Trygghets- och säkerhetsenheten tillhör kommunledningskontoret och arbetar inom brottsprevention, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
Uppdraget omfattar strategisk utveckling och samordning av kommunens arbete inom social och situationell brottsprevention, krisberedskap och civilt försvar. Enheten ansvarar även för säkerhetsskydd, vilket innebär att skydda information och verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet, samt för kommunens strategiska arbete inom informationssäkerhet. Enheten är en stödfunktion till kommunens verksamheter i frågor som rör säkerhet och trygghet.
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stärka samhällets beredskap i en tid där krisberedskap och civilt försvar är viktigare än någonsin? Som säkerhetsstrateg får du en nyckelroll i att utveckla Sigtuna kommuns förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och samhällsstörningar.
Som säkerhetsstrateg tillhör du trygghets- och säkerhetsenheten och kommer huvudsakligen att arbeta med kommunens krisberedskap och civila försvar. I tjänsten kan även arbete inom angränsande områden såsom säkerhetsskydd samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor förekomma.
Du har en central roll i att analysera, utveckla och stärka kommunens förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap. Arbetet omfattar både strategiska och operativa inslag och sker i nära samverkan med kommunens verksamheter samt externa aktörer på lokal, regional och nationell nivå. En viktig del av uppdraget är att omsätta nationella mål, lagstiftning och riktlinjer till lokala förutsättningar, styrande dokument och praktiska arbetssätt som ger verklig effekt i organisationen.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Utveckla och förvalta kommunens arbete inom krisberedskap, inklusive krisplaner, utbildning och övning.
• Arbeta med kontinuitetshantering och stödja verksamheterna i att säkerställa samhällsviktiga funktioner.
• Utveckla kommunens civila försvar, inklusive krigsorganisation, planering inför höjd beredskap samt tillhörande övningsverksamhet.
• Planera, genomföra och följa upp risk- och sårbarhetsanalyser.
• Delta i och bidra till samverkansforum på lokal, regional och nationell nivå.
• Ta fram analyser, beslutsunderlag, rapporter och presentationer för olika målgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom risk- och krishantering, samhällssäkerhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av arbete med krisberedskap och/eller kontinuitetshantering, gärna i offentlig verksamhet.
• God förståelse för hur krisberedskap och civilt försvar tillämpas inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att ta fram, analysera och sammanställa underlag samt presentera resultat för olika målgrupper.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med civilt försvar, krigsorganisation eller höjd beredskap.
• Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av utbildning, övning eller samordning inom krisberedskapsområdet.
• Kunskap om relevant lagstiftning och nationella styrningar inom området.
I rollen som säkerhetsstrateg hos oss kommer du att arbeta nära kollegorna på enheten och samarbeta med kollegor i kommunens olika verksamheter och med externa aktörer. För att lyckas i rollen behöver du därför kunna samarbeta bra med andra människor och ha prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är smidig, lyhörd och anpassar ditt budskap efter mottagaren. Du är van att hantera pressade situationer, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du är strukturerad i ditt arbete, planerar ditt arbete väl och håller deadlines.
Intervjuer kan komma att ske löpnade under ansökningstiden, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev. Tester och arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd registerprövning. I den här rekryteringen genomförs även ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320499".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
195 85 MÄRSTA
