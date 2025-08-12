Säkerhetsspecialist till vår kund i Sundbyberg
2025-08-12
Bakgrund
Enheten Säkerhetsstöd arbetar främst direkt mot verksamheten med stöd i olika säkerhetsfrågor. Enheten har resurser (säkerhetssamordnare) som kan äskas av projekt och program hos vår kund. Enheten stöttar både anläggnings- och verksamhetsprojekt. Säkerhetssamordnaren från enheten ansvarar för planering och genomförande av projektets övergripande säkerhetsarbete, och är ett stöd för projektledningen i säkerhetsfrågor.
Uppdragsbeskrivning
Enheten ska utöka sitt stöd till deras fastighetsavdelning. Säkerhetssamordnarna ska i detta uppdrag jobba direkt i fastighetsrelaterade projekt, men även stödja avdelningens interna arbete gällande rutiner och processer kopplade till säkerhet. Säkerhetssamordnarna tillhör enhet Säkerhetsstöd och rapporterar till enhetschefen.
Arbetsuppgifter:
Säkerhetssamordnaren förväntas stötta projekten och verksamheten med följande uppgifter:
Planera för projektens övergripande säkerhetsarbete och ta fram delar av projektsäkerhetsinstruktionen (PSI).
Hålla samman och stötta i arbetet med säkerhetsskyddsanalyser och särskilda säkerhetsskyddsbedömningar utifrån projektets behov.
Säkerställa att informationsklassning finns och/eller kommer på plats för den information som projektet hanterar eller tar fram.
Säkerställa att systemklassning finns och/eller kommer på plats för eventuella IT-system som projektet hanterar eller tar fram.
Säkerställa att konsekvensnivåbedömningar finns och/eller kommer på plats för skyddsvärden projektet hanterar eller skapar.
Facilitera riskanalyser och kunskapshöjande åtgärder kopplat till säkerhet utifrån projektets behov.
I övrigt stödja projektet i säkerhet- och säkerhetsskyddsrelaterade frågor.
Obligatoriska krav
Akademisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet (t.ex. säkerhetssamordnare/säkerhetskoordinator/säkerhetschef) alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet om minst fem år.
Minst tre års arbetslivserfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete.
Minst tre års arbetslivserfarenhet av övergripande säkerhetsarbete av liknande natur som beskrivs i arbetsuppgifterna.
Mervärdeskrav
Minst fem års arbetslivserfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd i fastighets- och/eller fortifikationsprojekt.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
