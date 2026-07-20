Säkerhetsspecialist inom krisberedskap och civilt försvar
Statens Servicecenter / Säkerhetsjobb / Sundbyberg Visa alla säkerhetsjobb i Sundbyberg
2026-07-20
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Vill du var med och utveckla Sveriges totalförsvar? Trivs du i en miljö med fantastiska kollegor, tillitsbaserat ledarskap, där din kunskap, din erfarenhet och ditt bidrag är oerhört uppskattat? Då ska du söka tjänsten hos oss på Statens servicecenter, enheten för civilt försvar.
Statens servicecenter är en beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn Ekonomisk säkerhet.
Avdelningen för verksamhetsskydd ansvarar bland annat för styrning, samordning, stöd och uppföljning av myndighetens sammanhållande arbete avseende civilt försvar och kontinuitetsplanering samt styrning, samordning, stöd och uppföljning av myndighetens säkerhetsarbete. Avdelningen är indelad i två enheter; säkerhetsenheten och enheten för civilt försvar. Enheterna arbetar tillsammans i många frågor. Du kommer att tillhöra enheten för civilt försvar.
För att lyckas i din roll behöver du tycka om att driva utvecklingsarbete självständigt och tillsammans med andra. Du har förmåga att se vad som behöver göras och drivkraften att omsätta en strategisk plan till faktiska åtgärder samt utvärdera effekten av dessa. Du ska därtill ha förmåga att kombinera det strategiska analysarbetet med att operativt stötta verksamheterna att prioritera och genomföra åtgärder. Du uppskattar samverkan både internt och externt och du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du ser det som en självklarhet att vid behov stötta i avdelningens övriga arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bland annat arbeta med att:
Samverka externt med myndigheter och andra aktörer i totalförsvaret
Utveckla och följa upp myndighetens beredskapsarbete enligt externa och interna krav
Planera, genomföra och följa upp utredningar, analyser och uppdrag
Stödja myndighetens samtliga verksamhetsområden i frågor om krisberedskap och civilt försvar
Hålla i utbildningar och övningar inom området.
Kvalifikationer (Det ska tydligt framgå i ditt CV hur du uppfyller kraven)
Vi söker dig som har
Utbildning inom risk-, kris- eller beredskapsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Minst två års erfarenhet under de senaste fem åren där du i huvudsak har arbetat med analys och utveckling inom beredskapsområdet.
Erfarenhet av arbete med frågor inom krishantering och civilt försvar på myndighet, kommun eller region.
Erfarenhet av att samverka internt och externt med komplexa frågor och med många intressenter.
Kunskap och arbetslivserfarenhet inom Svenska beredskapssystemet och dess regelverk.
Vidare ska du ha följande förmågor:
Självständigt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Att skapa struktur i ditt arbete och att kunna prioritera vad som ska göras och i vilken ordning.
Driva utvecklingsarbete.
Upprätthålla motivation och effektivitet tills att arbetet är utfört.
Vara lugn, stabil och har kontroll över dig själv i utmanande situationer.
Kommunikativ; god pedagogisk förmåga att sammanfatta och förmedla information så att andra förstår.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Dessutom är det meriterande om du har:
Kunskap om stabsmetodik.
Tagit fram utbildningar och scenarioövningar.
Arbetat med projektledning.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Anställningen är 100 % och tillsvidare.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Sundbyberg, Stockholm.
Anställningen innebär en del resande i Sverige, ca 10–20 resor per år.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 18 augusti, 2026.
Intervjuer hålls i Sundbyberg, Stockholm den 9 och 10 september.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter. Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv. Läs gärna mer om oss https://www.statenssc.se/om-statens-servicecenter/jobba-hos-oss
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare. Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet. Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens servicecenter
(org.nr 202100-6453), https://www.statenssc.se/
Sturegatan 2 (visa karta
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172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Enhetschef
Monica Erixon +46104560852 Jobbnummer
10007726