Säkerhetsspecialist inom Byggarbetsmiljö, El- och Trafiksäkerhet
2026-02-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Härnösand
, Ljusdal
, Sollefteå
, Ånge
Är du Trafikverkets nya säkerhetsspecialist inom Byggarbetsmiljö, El- och Trafiksäkerhet?
"Jag som blir din chef heter Therese Reidevall och mitt ledarskap bygger på ömsesidigt förtroende, lyhördhet, delaktighet och att gemensamt leverera resultat. Jag är en närvarande ledare med löpande dialoger med mina medarbetare där vi skapar gemensamma kreativa lösningar på våra utmaningar. Kom och väx med oss i vår härliga grupp och bidra med dina kompetensområden, tillsammans blir vi starka."
Säkerhetsspecialist inom Byggarbetsmiljö, El- och TrafiksäkerhetPubliceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Inom verksamhetsområde Stora Projekt finns Norrbotniabanan, en järnväg för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Vi har vunnit laga kraft på järnvägsplanerna mellan Dåva (Umeå) och Skellefteå vilket innebär att vi nu bygger upp och kompletterar vår stödfunktion inom byggarbetsmiljö inför produktionsstart.
Som säkerhetsspecialist stödjer du främst Norrbotniabanan i frågor gällande byggarbetsmiljö och el-och trafiksäkerhet inom järnväg och väg. Det innebär att du stöttar projektledningen med allt från projektplanering till genomförande och uppföljning. I rollen ansvarar du för de arbetsuppgifter, frågeställningar och samordning som behövs inom dina områden.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att:
Bidra i projektets arbete med riskanalys, projektspecifikation och kontrollprogram
Medverka vid framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av leverantör
Granskning av säkerhetsplaner och arbetsmiljöplaner
Stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser
Bidra med erfarenhetsåterföring i strategiska frågor
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas, både genom ökat ansvar i form av olika komplexa projekt, men även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.
Vad kan vi som arbetsgivare erbjuda dig?
Vi är glada över att ha blivit rankade som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och kan bland annat erbjuda dig:
• Ett flexibelt arbete där du får möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.
• Gott om semesterdagar. Från det år du fyller 30 år erbjuder vi 31 semesterdagar och från det år du fyller 40 år erbjuder vi 34 semesterdagar. Därutöver kan du växla en del av din lön så att du kommer upp i sammanlagt 45 semesterdagar.
• Vid föräldraledighet ger vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar.
Övrig information
Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet.
Valbar placeringsort för tjänsten är Luleå, Skellefteå, Sundsvall eller Umeå. I den här rollen kan det även förekomma resor i tjänsten.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 15-17.
#LI-HybridKvalifikationer
Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du driver dina frågor självständigt samtidigt som du har förmågan att samarbeta med andra specialister och projektorganisationen. Du är flexibel i ditt förhållningssätt och kan anpassa dig till rådande situationer och omständigheter. Du har förmågan att förklara information på ett enkelt sätt samt är lyhörd och kommunikativ. Därutöver motiveras du av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
har en högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p) med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
har några års aktuell och relevant arbetserfarenhet av byggarbetsmiljö
har några års aktuell och relevant arbetserfarenhet av el- och trafiksäkerhet
Har aktuell och relevant arbetserfarenhet av kontraktsuppföljning och kontroller inom byggarbetsmiljö för järnväg och/eller väg
har aktuell och relevant arbetserfarenhet av kontraktsuppföljning och kontroller inom el-och trafiksäkerhet för järnväg och/eller väg
har aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat med svenska lagar, regler och föreskrifter som gäller inom byggarbetsmiljö
Har aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat med svenska lagar, regler och föreskrifter som gäller el- och trafiksäkerhet
har god datorvana och erfarenhet av att arbeta med Officepaketet
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Det är meriterande om du
har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta inom stora och komplexa infrastrukturprojekt
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete i produktion inom byggarbetsmiljö
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete i produktion inom el- och trafiksäkerhetSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16:2026:047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Therése Reidevall 0101239454 Jobbnummer
9768522