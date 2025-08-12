Säkerhetsspecialist - långsiktigt uppdrag i samhällskritisk miljö

2025-08-12


Vi på Sway Sourcing söker en erfaren Säkerhetsspecialist (kompetensnivå 3, 5-9 års erfarenhet) till ett uppdrag hos en organisation med centralt ansvar för landets infrastruktur och trygghet. Här får du arbeta i en komplex och säkerhetsklassad miljö där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Plats: Stockholm (50% distansmöjlighet) Uppdragsperiod: Start oktober 2025 - oktober 2026 (option till 2029) Omfattning: 80-100% Resor: Kan förekomma, både inom- och utrikes
Om rollen
Du blir en del av en specialistfunktion som stöttar projekt och interna processer med säkerhetsarbete på hög nivå. Fokus ligger på att säkerställa att rutiner, analyser och klassificeringar är på plats, samt att identifiera och minska risker i både projekt och verksamhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:

Planera och driva säkerhetsarbetet i projekt


Ta fram och utveckla styrande dokument och instruktioner


Leda analyser och säkerhetsbedömningar


Säkerställa informations-, system- och konsekvensklassning


Genomföra riskanalyser och kunskapshöjande insatser


Vara rådgivare i säkerhetsrelaterade frågor

Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet eller minst 5 års relevant erfarenhet


Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete


Minst 3 års erfarenhet av övergripande säkerhetsarbete på strategisk nivå


Extra meriterande:

5+ års erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete


Erfarenhet av säkerhetsskydd inom fastighets- eller anläggningsprojekt

Personliga egenskaper
Mycket god samarbets- och initiativförmåga


Flexibel och anpassningsbar


Pedagogisk och tydlig i kommunikation


Ödmjuk och förtroendeingivande


Självständig och målinriktad

Säkerhetsprövning
Uppdraget är säkerhetsklassat och kräver säkerhetsskyddsavtal samt godkänd registerkontroll innan start.
Sök nu och bli en nyckelperson i arbetet för en tryggare framtid!

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9455621

