Säkerhetssoldater på 221. Flygbassäkerhetspluton till F 16
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Vi växer och söker nu nya kollegor som vill vara en del i vår verksamhet. Du kommer i rollen som flygbassäkerhetssoldat vara en del av en militär organisation under stor förändring med anledning av det aktuella omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap.
Om enheten
162.Flygbasbataljonen är ett av Försvarsmakten och Flygvapnets krigsförband. Förbandet har arbetsort Uppsala och huvuduppgift att möjliggöra start och landning av luftfartyg på våra rullbanor, samt skydda och försvara flygbas och vår verksamhet. 162.Flygbasbataljonen är aktiva dygnet runt, alla dagar på året med skarpa insatser för såväl Sveriges som NATOs försvar.
1622.Flygbassäkerhetskompaniet tillhör 162.Flygbasbataljonen. Kompaniet är i huvudsak placerade i Uppsala och har som huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet mot 16.Flygflottiljen.
Säkerhetsförbandet ska kunna verka dag som natt i en ständigt varierande miljö. Flygbassäkerhetsplutonens huvuduppgift är att skydda flygstridskrafterna, dess verksamhet, materiel och personal från säkerhetshotande verksamhet i hela konfliktskalan. Detta genomförs genom att indikera, lokalisera, identifiera och motverka underrättelseinhämtning. Flygbassäkerhetsplutonens löser denna uppgift inom ramen för säkerhetsförbandstjänst, med hjälp av patrullhundar och tekniska sensorer. Plutonen genomför kontinuerlig övningsverksamhet och skarpa insatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Plutonen söker säkerhetssoldater till sina grupper. Plutonen är baserad vid F 16 Uppsala men har arbetsområden som kan sträcka sig över hela Sverige. Som säkerhetssoldat förväntas du vara flexibel och ska kunna vara borta i längre perioder, samt vara beredd att lösa uppkomna skarpa uppgifter. Tjänsten innebär både frekvent övningsverksamhet och skarpa nationella, och ibland internationella insatser. Dina arbetsuppgifter som säkerhetssoldat utgörs till stor del av, men är ej begränsade till:
• Arbete som understödsskytt, stridssjukvårdare/skarpskytt eller gruppbefäl
• Arbete med säkerhetsskyddstjänst
Som säkerhetssoldat på 221. Flygbassäkerhetspluton ingår du i en patrull. Patrulles uppgift varierar brett och kan utgöras av exempelvis inhämtning, spaning och varierande stridsuppgifter. Beroende på befattning utgör även personlig kompetensutveckling en del av verksamhetstiden.
Kvalifikationer
• Mauellt B-Körkort
• Genomförd aktuell GMU/värnplikt med godkänt betyg.
• Godkänd FM FysS, kondition nivå 3 och styrka nivå 4. Tester genomförs innan anställning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som gillar att arbeta i grupp i en rutinmässig men omväxlande arbetsmiljö. Som person är du initiativtagande, flexibel, ansvarstagande och jobbar aktivt för att lösa gruppens och plutonens tilldelade uppgifter och din personliga utveckling. Verksamheten vi bedriver innebär att arbetstiden kan variera och att arbetsintensiva perioder förekommer. Således är det att föredra att din livssituation erbjuder den flexibilitet detta kräver. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring eller grundutbildning som säkerhets-/spanings-/jägarsoldat
• Förarbevis för lätt/tung personterrängbil, terrängvagn, snöskoter
• Utbildad understödskytt (Grg, KSP90/58, sprängutbildning)
• Utbildad gruppsjukvårdare eller stridssjukvårdare
• Gruppbefälsutbildning
• Militärpolis Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal (6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år). Sex månaders provanställning kan tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse om än tidigast 20260615
Lön: Individuell lönesättning
Befattning: OR 1-2
Ansökningsprocessen: Du kan komma att kallas till F 16 i Uppsala för tester och arbetsintervju som genomförs under en tvådagarsperiod med start 2026-04-18 på Uppsala garnison. Om du går vidare kommer vi att kalla dig för säkerhetsprövning vid senare tillfälle.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, David Lagerqvist
Telefonnummer: 072-160 23 00
Epost: David.lagerqvist@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-13. Din ansökan ska innehålla CV med minst två referenser, militära betyg/prognos, utbildningsintyg från exempelvis gymnasiet eller högskola/universitet samt personligt brev som beskriver dig och motiverar varför du är intresserad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
