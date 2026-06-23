Säkerhetsskyddsspecialist till samhällsviktiga kommunikationstjänster
Myndigheten för civilt försvar / Säkerhetsjobb / Karlstad Visa alla säkerhetsjobb i Karlstad
2026-06-23
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Vi söker nu en engagerad säkerhetsskyddsspecialist som vill bidra till att utveckla det civila försvaret. Som säkerhetsskyddsspecialist blir du en del av enheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster och tillhör sektionen för kontinuitet och säkerhet. I rollen arbetar du både strategiskt och operativt och bidrar till att säkerställa att verksamheten lever upp till gällande krav och regelverk inom säkerhetsskydd.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I ditt ansvar ingår att samordna och stödja arbetet med att ta fram, utveckla och följa upp säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsplaner och säkerhetsskyddsinstruktioner. Du säkerställer att dessa dokument är ändamålsenliga, aktuella och väl förankrade i verksamheten. Vidare planerar och genomför du informations- och utbildningsinsatser för olika målgrupper samt samordnar workshops och arbetsmöten i syfte att stärka organisationens förmåga inom säkerhetsskyddsområdet.
Du ansvarar även för att följa upp och kontrollera verksamhetens skyddsåtgärder, där du genom analyser och strukturerad uppföljning identifierar behov av förbättringar och bidrar till utvecklingen av interna processer och rutiner. I rollen ingår att hantera och följa upp säkerhetsskyddsrelaterade incidenter samt att säkerställa ett systematiskt lärande i organisationen. Vidare utgör du ett kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör tillämpning och efterlevnad av säkerhetsskyddsregelverket och bidrar till att stärka organisationens säkerhetsmedvetenhet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
relevant utbildning inom säkerhetsområdet eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
god kunskap om författningskrav inom säkerhetsskyddsområdet.
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
utbildning i analys inom säkerhetsskydd och/eller verksamhetsskydd.
erfarenhet av arbete med personalsäkerhet.
erfarenhet av arbete med fysiskt skydd.
erfarenhet av arbete med informationssäkerhet.
erfarenhet av arbete med signalskydd.
erfarenhet av att hålla utbildningar och/eller föreläsningar.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För befattningen gäller att du har förmåga att se samband och att arbeta strukturerat med att hantera komplexa frågeställningar. Du är en god lagspelare som gärna arbetar i grupp men har också förmåga att lösa problem enskilt. Vidare är du en god kommunikatör och bidrar på detta sätt till gott samarbete med kollegor inom olika delar av organisationen, men även utanför myndigheten.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Sektionen för kontinuitet och säkerhet ansvarar för verksamhetens systematiska arbete med säkerhetsskydd, signalskydd, fysiskt skydd, informationssäkerhet, it-säkerhet och kontinuitet. Vårt uppdrag innebär att utbilda, vägleda och stödja verksamheten i säkerhets- och kontinuitetsrelaterade frågor i det dagliga arbetet, samt att tillse att regler och krav på säkerhetsområdet efterlevs. Inom sektionens ansvarsområde ingår även att driva och utveckla ett Security Operations Center (SOC). På enheten är vi idag 9 medarbetare som finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta till viss del på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Stefan Jakobsson. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
)
101 31 STOCKHOLM Kontakt
Josefin Berglund, Seko 0771-240240 Jobbnummer
9974122