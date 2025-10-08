Säkerhetsskyddsspecialist till kund i Stockholm
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att ta fram en förstudie med verksamhetsanalys på vad som krävs för att kunna etablera en central funktion/expedition för säkerhetsklassade handlingar.
Roll och ansvar
Konsulten förväntas vara expert inom området och ha en tidigare erfarenhet av att ha implementerat och etablera en sådan funktion. Rollen innebär att intervjua och ha dialog med personer i verksamheten för att skapa en nulägesbild hur arbetet sker i dag samt vad som krävs framöver. Konsulten har ansvar att leda arbetet själv genom att god kännedom vilka funktioner/kompetenser som ska involveras för att uppdraget ska kunna slutföras. Konsulten har ansvar att leverera en färdig plan inom två månader.
I uppdraget ingår följande arbetsuppgifter:
Kartlägga behov - identifiera och definiera de specifika behov som finns inom myndigheten gällande expediering av säkerhetsskyddskänsliga och NATO-klassade handlingar.
Analys av nuvarande verksamhet - Utvärdera nuvarande arbetsprocess och identifiera brister i nuvarande hantering.
Riskbedömning - Genomföra en riskanalys kopplad till hantering som ingår i uppdraget.
Rekommendationer och handlingsplan för ett införande av en central funktion - Ge konkreta förslag på åtgärder och resursbehov för att etablera en säker och effektiv expeditionsverksamhet.
Skallkrav:
Utbildning inom relevant område, exempelvis statsvetenskap, informationssäkerhet, juridik, information- och arkivvetenskap eller liknande.
God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftning.
Dokumenterad erfarenhet av behovs- och verksamhetsanalys inom offentlig sektor.
Erfarenhet av implementering av central expedition av säkerhetsskyddklassificerade handlingar.
Ska kunna behärska svenska språket flytande i tal och skrift.
Mervärdeskrav:
Erfarenhet av att arbeta som arkivarie eller registrator i en offentlig verksamhet som hanterar säkerhetsskyddsklassade uppgifter
