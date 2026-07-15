Säkerhetsskyddsspecialist inriktning personalsäkerhet till Swedavia
Swedavia AB / Säkerhetsjobb / Sigtuna Visa alla säkerhetsjobb i Sigtuna
2026-07-15
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Vill du vara navet i en verksamhet där säkerheten alltid går först – och där din förmåga att kombinera struktur, regelverk och starka relationer gör verklig skillnad?
Vi söker nu en säkerhetsskyddsspecialist med fokus på personalsäkerhet, till en unik roll där din förmåga att bygga relationer och förtroende kommer till sin rätt. Vad innebär rollen? Du och dina kollegor i Personalsäkerhetsgruppen som är en del av HR, har i uppdrag att säkerställa att Swedavia följer Säkerhetsskyddslagen och är sammanhållande för personalsäkerhetsarbetet i hela Swedavia. Det är en roll som kräver stor integritet och förmåga att vara rådgivande till organisationen i personalsäkerhetsfrågor.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara genomförandet av säkerhetsprövningar och efterhand även internutredningar med säkerhetsanknytning, vilket innebär att i arbetet ingår bl a:
Genomförande av bakgrundskontroll, grundutredning, säkerhetsprövningsintervju och övriga delar som hör till säkerhetsprövningsprocessen.
Bedömning av säkerhetsmässig lämplighet i enskilda säkerhetsprövningsärenden
Stöd till linjechefer i deras uppföljande säkerhetsprövningsansvar och i hantering av orostankar.
Säkerhetsrelaterade internutredningar, inklusive förundersökning, analyser, rekommendationer och författande av beslutsunderlag
Förvalta och utveckla rutiner och metoder i efterlevnad med gällande riktlinjer
Tillsammans arbetar vi för att våra tio flygplatser ska vara trygga och säkra för alla – resenärer, medarbetare och kunder. Du förväntas vara på plats på Stockholm Arlanda Airport minst tre dagar i veckan och resor till övriga flygplatser ingår i arbetet och kan förekomma periodvis varje vecka, så vi tror det är en stor fördel om du bor i närheten av flygplatsen.
Vem är du? Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att tillämpa regelverk i praktiken samt bemöta människor professionellt i komplexa och känsliga situationer
Erfarenhet av utredningar
God kommunikativ förmåga och erfarenhet av att leda individuella samtal ex intervjuer
Som person är du självständig, målmedveten, strukturerad och empatisk
Meriterande om du har erfarenhet av personalsäkerhetsarbete
Hur vi bemöter varandra, kollegor, kandidater och kunder är viktigt på Swedavia och eftersom rollen innebär många kontaktytor är det givet att du behöver vara en skicklig kommunikatör och relationsbyggare. För att trivas behöver du gilla att samarbeta och stödja dina kollegor, vi diskuterar många frågor med varandra och tar gemensamma beslut. Du är ödmjuk inför att din roll är att hjälpa och stötta organisationen med din expertis.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en unik arbetsplats där säkerheten alltid kommer först och där du får möjlighet att utvecklas mer inom både flygplats och personalsäkerhet.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekrytering@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 4 augusti, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är säkerhetskänslig verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning sker även en säkerhetsprövning i enlighet med Transportstyrelsens regler om luftfartsskydd samt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046064-2102091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Jobbnummer
10003745