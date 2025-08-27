Säkerhetsskyddshandläggare till stort infrastrukturprojekt i Stockholm
2025-08-27
För vår kunds räkning söker vi just nu en Säkerhetsskyddshandläggare till en myndighetskund i Stockholm. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2025-09-15 och pågå till och med 2028-12-31, med möjlighet till förlängning om 1 + 1 år.
Om uppdraget I rollen som säkerhetshandläggare kommer du att stötta de tre projekten på avdelning norr samt projekt på avdelning väst med handläggning av säkerhetsskydd. Detta sker framför allt i och med att nya medarbetare anlitas eller avslutar sitt uppdrag i projekten eller hos entreprenör.
Exempel på arbetsuppgifter
Anmäler nya medarbetare som behöver ta del av säkerhetskänslig information
Bevakar att befattningsanalysen är uppdaterad i samråd med projektchef och projektledare
Samordnar projektet gentemot staben
Kallar till behövliga möten med berörda projektledare inom projektet
Fyller i anmälningsblankett för säkerhetsprövning
Kvalitetsgranskar dokumentation för säkerhetsprövning innan den laddas upp i samma mapp, dvs allt är korrekt ifyllt
Har ansvar för att avanmäla personer som inte längre behöver ta del av säkerhetskänslig information
Administrerar behörigheter till säkra rummet och har tillsyn på rummet
Bevakar att nödvändiga distansutbildningar (FHS och MSB) genomförs för de som skall prövas
Mejlar informationsfolder om vad det innebär att säkerhetsprövas och vid behov extern undermarksanläggningsägare
Övrig administration gällande säkerhetsskyddshandläggning
Övrigt: Start: 2025-09-15 Slut: 2028-12-31 Omfattning: 50% Placering: Stockholm Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning och registerkontroll är en del av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Har gymnasieutbildning
Minst 2 års erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete inom stora infrastrukturprojekt
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta i en samordnande, projektledande eller rådgivande roll
Minst 2 års erfarenhet av att handlägga säkerhetsprövningar självständigt
Har akademisk utbildning
God kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen, med god kunskap menas erfarenhet från minst 4 större projekt eller minst 3 års erfarenhet
Önskade personliga egenskaper:
God förmåga att skapa och underhålla relationer, ta initiativ i sociala och professionella sammanhang samt att du trivs i samspel med andra
Du är strukturerad och att du har god förmåga att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter.
Vi ser även att du är bra på att arbeta med komplexa frågor samt bryta ner och analysera problem i beståndsdelar.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell 070-586 93 11 eller corazon.wiksell@devotum.se
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
