Säkerhetsskyddshandläggare med inriktning personalsäkerhet
Nu söker vi dig som vill vara med och driva arbetet med personalsäkerhet framåt. Hos oss vid Juridik- och säkerhetsstaben får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Här får du vara med och skapa lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden. Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som säkerhetsskyddshandläggare inom personalsäkerhet får du en central roll i arbetet med att bidra till FMV:s säkerhetsskyddsarbete, både internt vid FMV och gentemot de leverantörer med vilka FMV ska teckna eller har tecknat säkerhetsskyddsavtal.
Du kommer att arbeta brett inom hela säkerhetsskyddsområdet, men med särskilt fokus på säkerhetsprövning och personutredningar, såväl inom FMV som hos FMV:S leverantörer. Du fungerar som ett stöd till chefer och medarbetare i säkerhetsskyddsrelaterade personalärenden vid genomförande av säkerhetsprövningsintervjuer, inhämtning, bearbetning och analys av inkomna uppgifter och genom att genomföra bakgrundskontroller och andra typer av informationsinhämtning.
I arbetet ingår också att säkerställa att myndighetsstyrningar, regelverk, lagar och förordningar följs i verksamheten liksom att bidra till utveckling av såväl regelverk som arbetsmetoder, rutiner och riktlinjer inom säkerhetsskyddsområdet.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens inom säkerhetsskyddsområdet. Vidare har du erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer och/eller utredningar kopplat till personalärenden, med kunskap om tillämpning av metoder för personbedömning. Tjänsten ställer krav på mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete på myndighet liksom om du har utbildning inom säkerhetsprövning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vidare är du självgående, med god förmåga att strukturera, planera och organisera ditt arbete. Du väger samman komplex information och olika ställningstaganden, du gör korrekta avvägningar och visar omdöme vid agerande och beslut. Du är lugn och stabil, med förmåga att behålla realistiska perspektiv och fokusera på rätt saker.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen för att försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Juridik- och säkerhetsstaben ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 17:e November 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper. Arbets- och/eller personlighetstester kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Pär Landby på 073-852 1669 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Anna Petersson på anna.petersson@fmv.sevi
d frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
