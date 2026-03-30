Säkerhetsskyddshandläggare med inriktning exponering/ESV-SUA
2026-03-30
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du arbetar med att skydda Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer? Till Marinstaben söker vi nu säkerhetsskyddshandläggare som vill delta i utvecklingen av Marinens säkerhetsskydd främst inriktat mot säkerhetsskyddsavtal inför anskaffning, vidmakthållande och materielunderhåll.
Om Marinstabens
Marinstabens Materielkontor arbetar aktivt med att säkerställa möjligheter för anskaffning, vidmakthållande samt modifiering av Marinens fartyg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetsskyddshandläggare arbetar du i enlighet med säkerhetsskyddslaglagstiftningen, Försvarets författningssamling och Försvarsmaktens reglemente för säkerhetstjänst. Tjänsten innebär främst arbete med säkerhetsskyddavtal kopplat mot Försvarsmaktens externa konsulter, materiel- och underhållsleverantörer. Arbetet omfattar både nyteckning, förlängning och uppföljning av befintliga leverantörsavtal med tillhörande säkerhetsskyddsavtal. Du handlägger självständigt ärenden inom ditt arbetsområde. Du kommer även att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer, förvaltning av registerkontroller, säkerhetsskyddsutbildning av personal och kontrollverksamhet.
Inom tjänsten ingår att:
• vara sakkunnig inom Marinstaben avseende exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV) och Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
• delta i beredning av säkerhetsskyddsavtal, genomföra uppstartsmöten samt följa upp och kontrollera att säkerhetsskyddsavtalen efterlevs
• föra och delta i dialog med Försvarsstaben, MUST och Försvarets materielverk (FMV)
• genomföra säkerhetssamtal med leverantörernas styrelse och personal
• handlägga förekommande ärenden inom säkerhetsskydd, vilket bland annat innebär arbete med säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning och lämplighetsbedömning
• försvarsmakten är i stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift
• Goda kunskaper inom delar av Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att passa för befattningen behöver du vara analytisk, resultatorienterad och ha ett stort intresse för säkerhetsskyddstjänst. Du behöver vara strukturerad och då arbetet omgärdas av mycket administration måste du kunna hantera det, bitvis under hög belastning. Befattningen kräver även att du är samarbetsorienterad då en stor del av arbetet innebär samverkan med andra både inom och utanför det egna arbetslaget. Arbetet kräver vidare att du har hög integritet, är initiativtagande och har ett gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.
MERITERANDE
• Relevant utbildning inom säkerhetsskyddsområdet (ex säkerhetssamordnare eller diplomerad säkerhetsskyddschef)
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddssamtal och säkerhetsprövningsintervjuer
• Utbildning inom säkerhetsområdet, t.ex. säkerhetsskyddsplanering, exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV) och/eller säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
• Erfarenhet av säkerhetstjänst inom statlig myndighet
• Aktuell kunskap och erfarenhet inom offentlig upphandling
Vi ser gärna både sökanden med militär eller civil bakgrund i Försvarsmakten.
Utveckling på arbetsplatsen
Du kommer att erhålla grundläggande utbildning inom såväl säkerhetstjänst som riktade utbildningar inom säkerhetsskydd.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort (anställningsort) är Muskö (söder om Stockholm) arbetet kan dock periodvis bedrivas på marinstabens andra verksamhetsorter, i första hand Karlskrona.
Marinstaben erbjuder pendlarbuss från centrala Stockholm till Muskö med flera hållplatser längs vägen.
I tjänsten ingår resor.
Befattningen är civil.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Magnus Rylander eller Richard Nilson.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Magnus Olsson
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga personer ovan nås via FM växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-15. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
