Säkerhetsskyddshandläggare - inriktning säkerhetsprövning, till PTS
2025-08-08
Vill du spela en avgörande roll i arbetet för ett säkrare Sverige? Som säkerhetsskyddshandläggare på Post- och telestyrelsen får du arbeta i hjärtat av vårt säkerhetsarbete - med särskilt fokus på säkerhetsprövning. Du bidrar till att skydda samhällsviktiga funktioner och stärka personalsäkerheten, både internt och nationellt. Hos oss gör du verklig skillnad - varje dag.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Om enheten
Vi är ett erfaret och engagerat team som arbetar med säkerhetsskydd inom PTS. I teamet finns en mix av teknisk och juridisk kompetens, vilket ger oss möjlighet att ta oss an både operativa och strategiska utmaningar. Här trivs du om du gillar att arbeta nära kollegor med varierande bakgrunder och expertis, där vi gemensamt stöttar varandra för att säkerställa att vi når resultat med rätt kvalitet och hög rättssäkerhet. Vi har ett prestigelöst arbetsklimat där samarbete står i fokus, och du får vara med och påverka både våra processer och resultat.
Jag som kommer att vara din chef heter Henrik Christiansson.
Jag som leder enheten heter Henrik Christiansson. Som chef är jag tillitsfull och tror på ett öppet samarbete utan prestige. Jag arbetar för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där vi arbetar mot gemensamma mål samtidigt som du får utrymme att ta ansvar och växa i din roll.
Om rollen
I rollen som säkerhetsskyddshandläggare kommer du att arbeta brett med personalsäkerhet - med särskilt fokus på säkerhetsprövning. Du genomför och dokumenterar säkerhetsprövningsintervjuer och bakgrundskontroller, hanterar registerkontroller och bidrar till utvecklingen av interna processer, styrdokument och blanketter. Du kommer också att vara en del av vårt externa tillsynsarbete och bidra till intern utbildning inom området. Arbetet innebär många interna och externa kontakter - bland annat med Säkerhetspolisen, verksamhetsutövare, andra myndigheter. Det ställer höga krav på både integritet och god samarbetsförmåga.
Eftersom våra underlag kan granskas i rättsliga sammanhang är det avgörande att du arbetar rättssäkert, med hög integritet och stor noggrannhet. Du behöver ha mycket god förståelse för de krav som ställs vid myndighetsutövning och kunna dokumentera samt motivera dina bedömningar på ett tydligt och professionellt sätt.
Om dig
Du är trygg i din roll och har en god analytisk förmåga som hjälper dig att göra välgrundade bedömningar även i komplexa sammanhang. Du har ett strukturerat arbetssätt, trivs i samverkan med andra och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du är en god lyssnare som kan föra professionella samtal, även i känsliga eller svåra situationer. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning och/eller yrkeserfarenhet inom säkerhetsskydd (som PTS bedömer likvärdig)
• Aktuell arbetslivserfarenhet av säkerhetsprövning
• Arbetslivserfarenhet inom säkerhetsskydd under nuvarande lagstiftning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer eller säkerhetssamtal
• Erfarenhet av eget arbete med registerkontrollhantering
• Erfarenhet av att arbeta med grundutredningar, inklusive slagningar i relevanta databaser
• Erfarenhet av myndighetsutövning på tillsynsmyndighet
• Erfarenhet av eget arbete med registervård
• Erfarenhet av arbete i miljö som kräver hög säkerhetsmedvetenhet
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. Placeringen är i Stockholm, och vi ser fram emot att du kan börja hos oss så snart som möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir säkerhetskyddshandläggare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
Vill du veta mer?
För ytterligare information, vänligen kontakta rekryterande chef Henrik Christiansson på henrik.christiansson@pts.se
eller HR-specialist Denise Nilsson på denise.nilsson@pts.se
.
För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 22 augusti.
